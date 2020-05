Politiet udsender signalement efter væbnet røveri

Dagli'Brugsen på Slagelsevej i Ruds-Vedby var mandag morgen udsat for et væbnet røveri.

Klokken 8.21 kom tre mænd ind i forretningen, og med en kniv truede de en medarbejder til at udlevere kassebeholdningen og en 4-5 kartoner cigaretter af mærket røde korte LA.

Herefter forsvandt røverne i en bil i nordlig retning.

Røverne beskrives som

A: Mand, 16-22 år, lys i huden, lyst gråt joggingtrøje med hætte, lys grå bukser to sorte striber langs benene. Han var maskeret med tørklæde med kranieprint.

B: Mand, 18-20 år, lys i huden, sort hættetrøje, blå cowboybukser, hvide sko, maskeret med et hvidt/gråt tørklæde. Røveren havde en ca. 30 cm lang kniv med lyserødt skaft med.

C: Mand, 16-22 år, lys i huden, iført mørk grå trøje med lys grå kant. Inden under denne havde han en rød trøje. Han havde blå cowboybukser og sorte sko med hvid sål på og bar en sort kasket med en hvid blomst/sol broderet på. Han var maskeret med et blåt tørklæde med hvidt print.

Politiet hører gerne fra vidner, der har oplysninger til sagen.