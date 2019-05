Foto: Kenn Thomsen

Politiet tog fredags-temperaturen på den lokale trafik

Sorø - 13. maj 2019 kl. 15:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag eftermiddag var der tre færdselskontroller her i kommunen, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Fredag mellem klokken 14 og 16 var det i Dianalund. Otte køretøjer blev standset og kontrolleret. En blev sigtet for ikke at have sit kørekort med, en for at bruge håndholdt mobil under kørslen, en for ikke at have spændt sikkerhedsselen og en blev sigtet for spirituskørsel.

I samme tidsrum var der færdselskontrol i Ruds Vedby. 22 køretøjer blev kontrolleret. To blev sigtet for kørsel uden førerret, en for kørsel i frakendelsestiden, en blev sigtet for at bruge håndholdt mobil, en for ikke at have den lovpligtige ansvarsforsikring i orden og to for at overlade deres køretøj til en person, der ikke lovligt kunne køre det.

Der var også færdselskontrol i Stenlille. Her blev 12 køretøjer kontrolleret. En blev sigtet for spirituskørsel og en for ikke at have spændt sikkerhedsselen.