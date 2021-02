Politiet søger vidner: To unge kvinder i kamp om en kæreste

- Der er lidt uenighed om tidspunktet, men formentlig sker det omkring midnat. To 18-årige kvinder fra byen har tilsyneladende sat hinanden stævne på græsarealet for at få afklaret en tvist om en kæreste. Det kommer til en eller anden form for håndgemæng, og den ene 18-årige falder og brækker derved sin ene hånd. Hun har to veninder med, og de hjælper formentlig til under konfrontationen. Udover den brækkede hånd får begge de to 18-årige skrammer, der må behandles på skadestuen, men ingen af dem kommer alvorligt til skade.