Politiet kimet ned: Det var bare en slamsuger

Politiet sendte en patrulje ud for at undersøge nærmere, men patruljen kunne ikke finde ud af, hvor lyden kom fra. Klokken 15.25 kontaktede politiet igen en af anmelderne, som nu kunne fortælle, at man ikke længere kunne høre luftalarmen.

Politiet formoder, at lyden måske kom fra Kongskilde Industries, men på Facebook-gruppen 4180 Sorø har indehaver af Sydvestsjællands Kloakservice, Lars Hansen, forklaret de bekymrede Frederiksberg-borgere, at lyden kom fra en af hans slamsugere - en såkaldt mammut-suger:

»Jeg vil skynde mig at stoppe alle bekymringer og selvfølgelig beklage larmen. Årsagen var ganske enkelt fremkommet under fejlsøgning på vores mammutsuger, som har drillet os nogle dage. Vi har slavisk med assistance fra det hollandske firma, der producerer mammutsugeren, gennemført en fejlsøgning. Til sidst bad de os tage lyddæmperen af for at se, om det kunne være denne, der skabte et modtryk og derved skabte vores problem«, skriver Lars Hansen.