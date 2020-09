Politiet jagtede påvirket bilist

Onsdag klokken 8.57 var der indbrud i et hus på Grønningen i Dianalund. Tyven havde smadret en rude og stjålet fire PH-lamper.

Politiet ville standse bilen, men bilisten forsøgte at køre fra politiet. Politiet fik standset bilen på Veddevej.

Den 24-årige blev både sigtet for narkokørsel, for indbrud og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Han blev taget med til afhøring på politistationen i Slagelse. Han blev løsladt igen klokken 14.38 efter afhøring.