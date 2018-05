Politiet har rejst sigtelser mod formodede Skellebjerg-røvere

Efter længere tids efterforskning er det lykkedes politiet at rejse sigtelse mod fem i forvejen fængslede personer for deres deltagelse og medvirken i 25 hjemmerøverier. Det drejer sig blandt andet om hjemmerøveriet i den gamle købmandsbutik i Skellebjerg i juli 2017.

Under røverierne er der stjålet smykker penge, personlige effekter til en samlet værdi af ikke under 1,5 millioner.

- Det er heldigvis meget sjældent, at politiet har stået overfor gerningsmænd til så omfattende og grov seriekriminalitet, som vi ser det her. Da der har været en stor geografisk spredning af gerningsstederne, har det været tvingende nødvendigt med et tæt samarbejde henover de involverede politikredse, og det er lykkedes til fulde, siger politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Retsmødet er blevet holdt for lukkede døre, og derfor kan politiet ikke ud over selve sigtelsen gå i detaljer omkring de enkelte sager.

Røveriet på Tersløsevej i Dianalund skete klokken 5.30 og gik ud over to kvinder på 74 og 48 år. De boede begge i huset. To gerningsmænd brød ind i huset, mens de to kvinder lå og sov. De to kvinder blev truet med en kniv, var udsat for vold og måtte efterfølgende indlægges på sygehuset.