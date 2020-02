Politiet fandt stoffer i lejlighed

Det viste sig, at det var en 18-årig mand fra Nordjylland, der var på besøg, og havde valgt at flygte, fordi han var i færd med at ryge en joint. I lejligheden fandt politiet desuden 184 gram hash, 2,7 gram kokain, 89 gram ukendt hvidt pulver, ti narko-attrapper med rugbrød af cirka et kilo hver, pakket ind i cellofan og tape, samt otte nye brusesæt til en samlet værdi af 40.000 kroner.