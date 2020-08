Politiet er ekstra synligt

Tirsdag kom det frem, at de seks nye tilfælde i kommunen primært stammer fra udbruddet på Danish Crowns slagteri i Ringsted. Og tirsdag eftermiddag blev der offentliggjort smittetal, der betød, at Sorø igen ligger under en indicens på 20.

- Ikke mindst for at berolige folk. Vi vil være til stede, hvor folk forsamles, for at skabe tryghed. Vi vil fortsat have fokus på retningslinjerne, selvom det heldigvis har vist sig ikke at være så slemt som frygtet, siger Lars Harvest, der er chefpolitiinspektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.