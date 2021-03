Politiet beslaglagde en VW Passat

Han blev sigtet for kørsel uden førerret, og da han flere gange tidligere var blevet sigtet for den samme overtrædelse af færdselsloven, blev den bil, han kørte i, beslaglagt på stedet. Bilejeren, en 54-årig mand, blev sigtet for at overlade sin bil til en person uden kørekort.