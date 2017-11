Se billedserie Farten og skiltningen på Holbækvej har været diskuteret længe. Søndag aften var det dog ikke lige her, men ved Røde Kors Hjemmet længere mod Pedersborg, at politiet havde parkeret en fotovogn. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Politiet advarer andre borgere mod at bruge lygte-advarsler

Sorø - 28. november 2017

I denne uge stod »Søren« - en borger i Sorø - frem og fortalte, hvordan han søndag aften stod på Holbækvej ved Pedersborg og viftede med en lommelygte for at advare bilisterne mod en fartkontrol ud for Røde Kors Hjemmet.

Erik Mather, der er leder af færdselspolitiet i Sydsjællands- og Lollandfalsters Politi, udtalte, at »Søren«'s handling er ulovlig, da den er en hindring af politiets arbejde.

Men »Søren«s lygte-advarselskampagne, der varede halvanden time, får ingen politimæssige konsekvenser.

Politiet ved ikke, hvem »Søren« er, og det vil kræve uforholdsmæssigt mange ressourcer at finde ud af det, vurderer Erik Mather.

- Jeg har læst artiklen i avisen, og jeg vurderer, at vi ikke gør yderligere. »Søren« udtalte, at han nu er opmærksom på, at det var en ulovlig handling, og at han ikke har til hensigt at gøre noget lignende igen, siger Erik Mather til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.

Politiets budskab er først og fremmest, at ingen andre borgere bør finde på noget tilsvarende, påpeger Erik Mather.

- Man kan have mange meninger om fartkontrol, men det er ikke lovligt at stå ved vejen og advare de andre trafikanter om en trafikkontrol. Hvis handlingen skulle brede sig som ringe i vandet, vil jeg ikke udelukke, at vi tager fat i borgerne, der gør det, siger Erik Mather.

Erik Mather medgiver, at grænsen mellem, hvad der er oplysning, og hvad der er advarsel, er hårfin.

- Politiet oplyser jo selv på eksempelvis Twitter, når vi har planer om trafikkontrol. Der er også borgere, der advarer hinanden på Facebook. Men jeg vil mene, at det er ulovligt at stå med en lygte og advare, for det er en meget aktiv handling, lyder det fra Erik Mather.

»Søren« er ikke borgerens rigtige navn. Det rigtige navn er kendt af redaktionen.