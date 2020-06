Politiet: Svindlere udnytter ældre i sorg i øjeblikket

Ældre borgere, der netop har mistet deres ægtefælle, er lige nu i særlig risiko for at blive ringet op af personer, der udgiver sig for at være fra bedemanden eller skifteretten. Den ældre får f.eks. at vide, at regningen til bedemanden endnu ikke er betalt, og bliver herefter guidet til at overføre penge via netbank. Men der er tale om svindel.