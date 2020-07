Politiet: Det var ikke vold da cyklist styrtede

Medmindre en klage til statsadvokaten ændrer på tingene, bliver der ingen voldssag ved retten i Næstved ud af en kontrovers 2. juni mellem en 74-årig mandlig bilist fra Sorø og en 47-årig motionscyklist fra Næstved. Foto: Carsten Lysdal

Sorø - 06. juli 2020

Politiet frafalder sigtelsen mod en 74-årig mand fra Sorø, der var sigtet for vold efter en episode 2. juni, hvor manden havde en kontrovers med en 47-årig motionscyklist fra Næstved.

Der bliver dermed ikke tale om en straffesag, men til gengæld kan den 74-årige se frem til en sag om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det kan give en bøde.

Det fremgår af det brev, den 74-årige har fået fra anklagemyndigheden. Anklageren mener ikke, at den 74-årige vil kunne dømmes for vold.

Den 47-årige cyklist kom i høj fart kørende ind i Albertikrydset - det store kryds mellem Slagelsevej, Ringstedvej, Alléen og Holbækvej i Sorø. Den 74-årige skulle i bil fra Holbækvej dreje til højre ad Slagelsevej. Pludselig så han cyklisten komme drønende bagfra og opfattede, at cyklisten skulle lige ud i krydset. Men cyklisten svingede i stedet til højre ad Slagelsevej uden at række armen ud. Episoden betød, at den 74-årige måtte foretage en katastrofeopbremsning, der altså viste sig ikke at være nødvendig.

Den 74-årige troede, at der var tale om en stor knægt, så han kørte efter cyklisten og forsøgte at få ham til at stoppe, så de kunne tale om sagen. Det mislykkedes. Cyklisten hørte, at manden råbte »idiot« ud af vinduet - den 74-årige så til gengæld, at cyklisten gav ham »fingeren«. Cyklisten har tidligere til sn.dk forklaret, at han forsøgte at råbe til den 74-årige, at han fandt svinget usikkert og derfor holdt begge hænder på styret.

Enden på det blev, at den 74-årige kørte til Haverup og stoppede ud for Slagelsevej 70. Her stillede han sig ud på cykelstien, og da cyklisten kom kørende, viftede manden med armene for at få ham til at stoppe. Den konfrontation ønskede cyklisten ikke. Den 47-årige forklarede til sn.dk, at han med 25-30 kilometer i timen forsøgte at køre højre om den 74-årige, der greb fat i ham, så han styrtede og ramte en betonkant ind mod en have. Cyklisten pådrog sig en del sår og hudafskrabninger.

Den udlægning er 74-årige ikke enig i. Han har forklaret, at han blev chokeret, da cyklisten ikke tog farten af, og derfor forsøgte den 74-årige at undvige, men cyklisten ramte ham og væltede derefter. Cyklisten anmeldte efterfølgende den 74-årige for vold.

Begge parter kan klage over anklagemyndighedens afgørelse til statsadvokaten.