I Slagelse har man i et stykke tid kunnet besøge de ældre på plejecentrene. På Blomstergården er teltløsningen valgt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Plejecentre: Fra torsdag er der udendørs besøg

Sorø - 12. maj 2020 kl. 16:25

Plejecentrene i Sorø Kommune glæder sig til at åbne for besøg fra pårørende.

Fra på torsdag kan besøg finde sted på plejecentrenes udearealer, men besøgene skal aftales på forhånd. Pårørende og personale skal fortsat i fællesskab passe ekstra godt på de ældre borgere.

Sådan står der i en pressemeddelelse fra Sorø Kommune.

- Nu har Sundhedsstyrelsen udsendt de længe ventede retningslinjer for besøg på plejecentre. Det betyder, at det fra på torsdag den 14. maj bliver muligt for pårørende at besøge beboerne på plejecentrenes udearealer. Besøgene skal aftales i forvejen, og de skal finde sted under kontrollerede former, der nøje følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. skriver kommunen.

Et stort savn

Formand for Social og sundhedsudvalget, Lars Schmidt, er mere end tilfreds med, at det nu bliver muligt for borgerne på plejecentrene at få besøg af deres pårørende.

- Det glæder mig usigeligt, at borgerne nu igen kan få besøg af deres pårørende. Det har været et stort savn for begge parter, og ventetiden har føltes lang. Torsdag bliver en glædens dag for de mange, som nu kan se hinanden igen efter lang tids adskillelse, siger han.

Lars Schmidt understreger, at hensynet til de ældre borgeres sundhed fortsat kommer i første række.

- Vi skal fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at passe bedst på vores ældre borgere, som er særligt sårbare i forhold til COVID-19-smitte, fortsætter han.

- Derfor skal besøgene aftales med det enkelte plejecenter, og som pårørende skal man naturligvis følge de retningslinjer, der er for besøget. Man kan se på kommunens hjemmeside, hvornår de enkelte plejecentre har telefontid for besøgsbestilling.

Plejecentrene i Sorø Kommune har udarbejdet en plan for, hvordan besøgene kan finde sted under de tryggest mulige rammer. På nogle plejecentre har beboerne egne terrasser, hvor besøget kan foregå. Andre steder bliver der sat telte op eller indrettet særlige besøgsområder.

Plejecentrene er klar til at tage i mod besøg fra på torsdag den 14. maj. Alle besøg skal aftales i forvejen. De enkelte plejecentre åbner en besøgstelefonlinje fra i morgen onsdag den 13. maj.

Regelsættet

Sådan kommer besøgene til at foregå:

o Der åbnes for besøg fra torsdag. Besøgene kan aftales fra onsdag den 13. maj.

o Besøg skal bookes individuelt fra gang til gang, og senest dagen før besøget. Søndagsbesøg skal aftales senest fredag. Man kan ikke komme på besøg uden forudgående aftale.

o Besøget kan vare op til 1 time.

o Der må højst deltage to pårørende ad gangen.

o Der skal holdes to meters afstand imellem beboeren og de pårørende.

o Man skal vaske hænder eller bruge håndsprit før og efter besøget.

o Der vil ikke være mulighed for at bestille mad eller drikkevarer under besøget.

o Hvis man som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), er det ikke muligt at komme på besøg.

o Isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg.

o Som pårørende skal man have sat sig ind i retningslinjerne for besøget. Disse kan findes på Sorø Kommunes hjemmeside.