Plejecenter og skoler ramt af corona: Nu bliver borgere testet

Sorø - 08. december 2020 kl. 14:29 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

For første gang siden sommer har coronavirussen nu spredt sig til et plejecenter i Sorø Kommune. Det drejer sig om Egecentret, der ligger i Sorø by.

Tirsdag blev en medarbejder på plejecentret konstateret smittet og sendt hjem.

Under et kortvarigt fremmøde har medarbejderen været i nær kontakt med yderligere en medarbejder, som er hjemsendt og testes, samt to borgere, der også testes.

Det oplyser Sorø Kommune.

Derudover er der tirsdag også konstateret nye tilfælde af coronavirus på to skoler. På Pedersborg Skole er en elev konstateret smittet. Eleven har ikke været i skole det seneste stykke tid, og derfor er de andre elever og medarbejdere som udgangspunkt ikke blevet udsat for smitte. En enkelt medarbejder er dog opsporet som nær kontakt og hjemsendt for at blive testet.

På Stenlille Skole er en elev på 8. årgang konstateret smittet mandag aften. 8. årgang og fire lærere er hjemsendt, da de er blevet opsporet som nære kontakter.

