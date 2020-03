Planteskole kåret som »Årets gartner 2020«

Dansk Gartneri har stiftet prisen med henblik på at hædre en person eller virksomhed inden for gartnerierhvervet, der »i kraft af handlemåde og nytænkning har virket som inspiration for andre og ydet en indsats til gavn for gartnerierhvervet. Prisen bliver uddelt en gang om året.