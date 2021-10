Se billedserie Den første etape af økosamfundet skal placeres nordligst på den store grund. Tættest på landsbyen Fjenneslev. Illustration: Palsbøll Arkitekter Foto: Palsbøll Arkitekter

Planer om nyt øko-samfund

Sorø - 23. oktober 2021 kl. 06:00 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Knap er planerne om et øko-samfund på Frederiksberg blevet skrinlagt, før et nyt projekt bliver offentliggjort.

Denne gang handler det om Fjenneslev og den 14,5 hektar store grund, der hører til gården Vrangslund lige syd for landsbyen.

Grunden blev for to år siden for 4,5 mio. kr. købt på tvangsauktion af RIngsted-selskabet Epoxy Teknik, der tidligere har købt Alsted-Fjenneslev Skole, som selskabet stadig ejer en del af.

Brug for nytænkning Senest har Peer Sjødahl, indehaver af den rådgivende ingeniørvirksomhed Sjødahl & Co i Hellerup, købt sig ind på halvdelen af grunden, og det er også ham, der står for udviklingen af økosamfunds-projektet.

- Jeg lever jo af byggestyring, og jeg synes, at det er både uambitøst og uinspirerende, hvad de fleste af de store bygherrer gør. Der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at begynde at tænke anderledes og mere bæredygtigt, når vi bygger nyt, og fællesskabsfølelsen i et øko-samfund har jeg længe været fascineret af, siger Peer Sjødahl.

Solceller og genbrug Som medjejer af grunden har han nu mulighed for at forsøge at føre de tanker ud i livet:

- Det bæredygtige skal tænkes ind i selve byggeriet, hvor der skal bruges så mange genbrugsmaterialer som muligt. Ikke alt kan lade sig gøre, men meget kan. Derudover indeholder projektet tanker om solceller, jordvarme og vindturbiner, og regnvandet skal også udnyttes, siger Peer Sjødahl.

Inden han kan komme i gang, mangler der dog endnu at blive udarbejdet såvel rammelokalplan og lokalplan for området. Kommuneplanen har allerede udlagt området som muligt boligområde.

Klar i 2023 - Jeg har en forventning om, at en lokalplan kan være klar til at komme i høring i begyndelsen af det nye år, og at de første boliger kan være klar i sommeren 2023, siger Peer Sjødahl, der også agter at holde et informationsmøde for interesserede, når lokalplanen er udarbejdet.

Projektet er delt op i etaper. I første omgang gælder det det nordligste område - tættest på Fjenneslev. Her vil der kunne opføres 37 boliger og to fælleshuse. Om det skal være leje eller salg, er endnu ikke afklaret, oplyser Peer Sjødahl. Præcis hvordan husene kommer til at se ud, ligger heller ikke fast endnu, for det vil lokalplanen for området også være medbestemmende over.

Fælles område - Men nu må vi se. Jeg er blevet kontaktet af folk, der har vist interesse, men tiden må vise, hvor stor den interesse er. Hvis hele området bliver udbygget, er der i midten af det lagt en stor grøn kile, hvor beboerne vil kunne have fælles urtehaver og eventuelt holde husdyr, siger Peer Sjødahl.

Men hvorfor lige Fjenneslev, hvor der hverken er butikker eller jernbanestation:

- Jeg må da indrømme, at da jeg første gang kom til Fjenneslev, da tænkte jeg, at det var en død by. Men så mødte jeg lokalforeningen, der har et fantastisk engagement.Så egentlig tror jeg ikke, at der skal så meget til for at vende kursen i byen. Men det kræver tiltag som det her, siger Peer Sjødahl.