Sådan tænkes området udnyttet. Rækkehusene er tegnet ind, og de grønne felter er parcelhusgrunde. Det store nye område ligger lige syd for Bøgelunden/Poppelvang/Tjørnevang, og den vej man kan se midt/syd for området er Bredholmsvej.

Planer om endnu et nyt område med boliger

Sorø - 28. maj 2021

Udvalget for teknik og miljø i Sorø Kommune har travlt som ikke længe med at tage stilling til ansøgninger om nyt boligbyggeri.

Og nu er to store parceller ved Katrineslystvej - nr. 13a og 13b - igen kommet i spil. Det ligger i Pedersborg ved Sorø.

Tidligere planer Arealerne ejes af selskabet Katrinelyst Sorø ApS, der igen er ligeligt ejet af Jens Christian Correll Holding ApS og Birgit M. Lemvigh Holding ApS.

For et par år siden var der også planer for arealerne, men dengang blev det dog ikke til noget.

Men nu har grundejerne indgået aftale med ejendomsudviklingsselskabet Brdr. Thybo og Geopartner Landinspektører A/S om et projekt, der indebærer et større antal nye boliger - både rækkehuse og parcelhuse. Projektet er udformet af tegnestuen Flæks.

Kræver dispensationer Opførelsen af det nye boligkvarter, der er tiltænkt adressen Engdraget, kræver dog en række dispensationer fra den gældende lokalplan for området. En del af dispensationerne blev givet allerede, da der for to år siden blev søgt om tilladelse til et lignende boligprojekt.

En af dispensationerne handler om antallet af boliger. For ifølge lokalplanen må der højst være 77 boliger på det store areal, der ligger lige syd for Bøgelunden/Poppelvang/Tjørnevang, men det aktuelle projekt omfatter flere end det.

Faktisk er der i det skitserede projekt plads til det antal rækkehuse - og derudover knap 30 parcelhuse. Men om det antal kan realiseres afhænger også af, om politikerne vil give endnu en dispensation fra lokalplanen.

Her har det nemlig været et krav, at en vis del af rækkehus-boligerne skulle være mindst 120 kvm. store. Det krav vil ansøgerne gerne have fjernet, således at der alene er et minimumskrav på 69 kvm. Det er hensigten at opføre boligerne i lyse mursten med brædde/plade-beklædning.

Nej til grusveje Der vil blive plantet træer imellem rækkehus-enhederne, og der vil blive taget hensyn til den naturbeskyttelse, der ligger på en del af arealet. Kun i mindre omfang vil skulle gives et par dispensationer i den forbindelse - og det er på et niveau, hvor den kommunale forvaltning godt kan være med.

Forvaltningen vil til gengæld ikke være med til, at fordelingsvejene i området bliver grusveje. Det er ikke slidstærkt nok, og giver også problemer ved snerydning, lyder begrundelsen.

Boligprojektet har været i to ugers nabohøring. Det udløste kun et enkelt svar fra en nabo, der er bekymret for stigende trafik på grund af de mange boliger og for indvirken af naturen, da området længe har ligget som eng.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget skal på deres næste møde tage stilling til, om der kan arbejdes videre med det nye boligområde.

Projekt-ansøgerne har stillet som betingelse, at der skal ligge en byggetilladelse klar i august, for at de nuværende potentielle investorer stadig er med.