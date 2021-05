Sådan vil de nye bygninger ved Søgade tage sig ud. De to huse vil blive lagt i en vinkel. Den ene længe ud mod Søgade - og den anden ud mod stien, der fører forbi Vænget og ned til Akademihaven.Illustration: CREO Arkitekter

Planer om cirka 50 nye boliger tæt på historiske ejendomme

Og nu melder to nye projekter sig på banen.

Stiftelsen Sorø Akademi ønsker at lægge to nye bygninger på den Søgade-hjørnegrund, hvor ejendommen Villereden - bygget i 1859 - ligger.

De to nye bygninger vil kunne rumme seks nye lejligheder på mellem 90 og 120 kvm. Villereden er allerede opdelt i tre boliger, hvoraf den ene traditionsmæssigt har stået til rådighed for den til enhver tid siddende undervisningsminister.

Stiftelsen har valgt et projekt udarbejdet af CREO Arkitekter, og der er ifølge beskrivelsen lagt vægt på kvalitetsbyggeri i materialer, der ældes smukt og harmonerer med omgivelserne.

Nybyggeriet kræver et tillæg til kommuneplanen samt ny detail-lokalplan, og det har teknik- og miljøudvalget sagt ja til, at der kan udarbejdes. Sagen skal også godkendes i økonomiudvalget.

Op til 47 på Slagelsevej

På Slagelsevej 7 er der lagt op til et meget større byggeprojekt. Dam Ejendomme har vist interesse for de store røde bygninger, der senest har huset Absalon, men tidligere har været hjemsted for Statsamtet. Den ældste bygning er fra 1915.