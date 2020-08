Plan om yderligere to solcelle-parker

Se billedserie Det er areal A, der er i spil, og som også kommunens forvaltning kan anbefale. C og D er udgået - i hvert fald i denne omgang. Det er Kirke Fjenneslev, der ses lige nord for areal A, mens Ringstedvej kan ses helt oppe i toppen af kortet. Illustration: Sorø Kommune

Sorø - 11. august 2020 kl. 06:20 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun tre måneder siden, at Stiftelsen Sorø Akademi bad Sorø Kommune om tilladelse til at kunne skabe en stor solcelle-park på et 240 hektar landbrugsareal nær Mørup.

Og Stiftelsen kommer ikke til at stå alene med sit ønske om lægge landbrugsdrift om til solenergi-drift.

Nu har også Næsbyholm-Bavelse Gods kontaktet kommunen med et ønske om ikke bare én, men to solcelleparker.

Et mindre projekt I forhold til Stiftelsens planer er der denne gang tale om et mindre areal. Sammenlagt 60 hektar fordelt nogenlunde ligeligt på et areal nær Kirke Fjenneslev og et areal nordøst for Vester Broby. Et projekt, der ville kunne forsyne 12.000 husstande med strøm årligt.

Oprindeligt havde Næsbyholm-Bavelse Gods ønsket at inddrage endnu mere landbrugsjord til solcelle-anlæg, men efter indledende konfereren med kommunen blev to mindre arealer nær Kirke Fjenneslev trukket ud, da de blandt andet lå indenfor kirkebyggelinjen til Fjenneslev Kirke.

Har trukket i land Men efter at kigget yderligere på materialet - blandt andet visualiseringsbilleder - er kommunens forvaltning nu kommet frem til, at heller ikke arealet nær Vester Broby er egnet til solcellepark.

For begge arealer gælder, at de i dag er landbrugsjord og ifølge kommuneplanen også ligger indenfor områder, der er kategoriseret som "Større sammenhængende landskaber" og "Større uforstyrrede landskaber".

Og mens forvaltningen mener, at arealet syd for Kirke Fjenneslev godt kan skærmes bag beplantning, så det ikke ødelægger landsskabsfornemmelsen, er det samme ikke tilfældet for arealet nær Vester Broby.

Her skråner landskabet ned mod Susådalen, og der skal umanerligt høje træer til at skjule en solcellepark i den udsigt, slår forvaltningen fast.

På næste møde Om politikerne er enige med forvaltningen i den sag, vil vise sig, når den kommer til behandling ved det kommende møde i udvalget for teknik og miljø. Derudover skal sagen også ud i høringsrunder, da der i givet fald skal udarbejdes ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

I begge solcelleparker er der tale om anlæg, der består af rækker af solcelleborde med cirka fire-seks meter mellem hver række. Solcellerne er placeret på markstativer i en vinkel på 25-30 grader. Hvor de er højest rager de tre meter op.

Det er tanken, at får skal holde græs og bevoksninger nede omkring solcelle-panelerne. Derfor skal områderne også indhegnes, hvilket er til størst besvær for hjortevildtet, der skal finde nye veje at gå, mens mindre dyr vil kunne hoppe igennem hegnet.