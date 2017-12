Se billedserie Niels Poulsen fra firmaet Pedersbolig.dk har planer med jordene omkring Rustkammergården, der ligger ved Pedersborg Torv/Rustkammervej. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Plan om 58 nye lejeboliger i Pedersborg

Sorø - 27. december 2017
Af Ulla Grundtvig Brask

I løbet af 2018 kan der måske stå 12 huse på hver 132 kvadratmeter tæt på Rustkammergården på Rustkammervej 1.

Fase to i projektet er yderligere 46 huse, hvoraf en del af dem kommer til at ligge meget tæt på Pedersborg Kirke ved adressen Volden.

Der er dog ingen endelige godkendelser fra Sorø Kommune, men fagcenterchef i Teknik, Miljø og Drift, Morten Olesen, bekræfter, at ejerne af Pedersbolig.dk Aps har været i kontakt med kommunen. Særligt fase 2 i byggeprojektet kommer til at kræve en længere proces, da opførelsen af bebyggelse tæt på Pedersborg Kirke vil betyde både udarbejdelse af lokalplan og kommuneplan for området.

Ryddet for træer

Men de to ejere bag Pedersbolig.dk Aps er optimistiske.

De første huse kan stå klar til udlejning om cirka et år, mens de øvrige - hvis alt går efter planen - kan være klar i slutningen af 2019.

- Vi har været i gang på Rustkammergården siden juli 2017 og har brugt tiden på at få ryddet arealet for træer og åbnet op, så man igen kan se den gamle gård fra Rustkammervej, siger Niels Poulsen, der er manden bag firmaet sammen med Paul Christen Bredahl.

Med i planen er også, at den gamle gård renoveres, og at hovedbygningen forbliver beboelse. Længerne skal istandsættes og bruges til kombineret bolig/erhvervslokaler, oplyser Niels Poulsen og Paul Christen Bredahl. De pointerer, at istandsættelsen bliver gjort med respekt for gårdens oprindelige udseende.

Et vigtigt element i boligprojektet er to støjvolde, der skal sikre, at gældende lovgivning i forhold til trafikstøj bliver overholdt. Der vil blive bygget to: En ved motorvejen og en langs Katrinelystvej fra rundkørslen ved Rustkammervej.

Ifølge hjemmesiden www.pedersbolig.dk vil et hus på cirka 140 kvadratmeter komme til at koste cirka 9900 kroner samt 200 kroner til varme pr. måned. Det indeholder stue, tre værelser, to badeværelser, køkken, bryggers.

Else Marie Hedegaard Jensen, der er arkitekt i Sorø Kommune, forklarer, at politikerne formentlig i en af de første måneder af 2018, skal tage stilling til to ting: Dels om man vil tillade opførelse af de første 12 huse, der er i en anden udformning, end lokalplanen foreskriver. Og dels om man vil sige ja til at forvaltningen arbejder videre med udarbejdelsen af lokalplan og kommuneplan for området i projektets fase 2 - det tæt på Pedersborg Kirke.

- Angående de to støjvolde så er det firmaet bag byggeprojektet, der betaler. Ikke Sorø Kommune, siger Else Marie Hedegaard Jensen til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.