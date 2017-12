Plan for skimmelramt børnehus

Se billedserie Den del af Troldehaven, der ligger på Sømosevej er bygget i 1990?erne. Nu er der fundet skimmelsvamp i bygningens konstruktion.Foto: Google Maps

Sorø - 06. december 2017

Børnehuset Troldehaven på Sømosevej blev lukket tirsdag, efter at der er konstateret skimmelsvamp i bygningen.

De 33 børn er blevet flyttet til Troldehavens anden afdeling på Lundtoftevej, hvor der i forvejen er 29 børn, og den løsning vil vare december ud. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Vi kunne have flyttet nogle børn til Ventemøllegården, hvor der pt er 15 ledige pladser, men personalet og forældre ville gerne beholde børnene samlet. Personalet mener godt, at det kan hænge sammen. Motorikrummet på Lundtoftevej vil blive inddraget som stue, og der vil blive lavet en udegruppe, siger Sorø Kommunes chef for Børn og Familier, Henrik Madsen til Dagbladet og Sjællandske.

Skimmelsvampen er konstateret efter, at personalet i et stykke tid har oplevet gener, der kunne have med indeklimaet at gøre. Derfor blev der sat undersøgelser i gang og foretaget justeringer af ventilation, luftfugtighed mv.

Det hjalp dog ikke, og derfor blev der sat gang i en ekspertundersøgelse, der altså viste angreb af skimmelsvamp.

Skimmelsvampen er ikke synlig, men sidder inde i bygningens konstruktion, og de prøver, der er taget, viser massiv forekomst.

Hvor omfattende det reelt er, og hvor lang tid det vil tage at renovere bygningen, tør Henrik Madsen endnu ikke sige noget om:

- Det er for tidligt i forløbet, men inden jul vil vi have en plan for, hvad vi videre gør. En pavillon-løsning er en mulighed og måske den mest realistiske, men nu har vi lige lidt tid til at finde den bedste løsning på længere sigt, siger Henrik Madsen.

Det er kun et par måneder siden, at Sorø Byråd vedtog et budget, der afsatte 770.000 kr. til i 2018 at samle de to afdelinger af Troldehaven under ét tag - og det tag skulle være det på Sømosevej, og altså i den nu ramte byrning.

Om fundet af skimmelsvamp kommer til at ændre på de planer, tør Henrik Madsen heller ikke sige noget om:

- Det er jo en politisk beslutning. Endnu ved vi heller ikke, hvor slemt det er på Sømosevej, men ofte er det jo meget dyrt at slippe af med skimmelsvamp.

Fundet af skimmelsvamp får i øvrigt også betydning for områdets dagplejere, der bruger huset på Sømosevej til legestue. Legestuen er indtil videre aflyst måneden ud.