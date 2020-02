Det er her på det grønne område mellem boldbanerne ved Frederiksberg Skole, at masten kan komme til at stå. Men nu er der sket en ny udvikling, der gør, at tingene skal undersøges yderligere. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Placering af telemast udskudt - ny udbyder har meldt sig

- Sagen er den, at en ny teleudbyder har meldt sig, og vi skal derfor have undersøgt, om der kan samarbejdes om masten. Om der er master, der kan »tale sammen«, og om placeringen skal være et andet sted, siger formand for udvalget, Jens Nygaard (V).

Byrådets udvalg for teknik og miljø skulle ellers have taget stilling til det på sit seneste møde, men sagen blev udsat:

