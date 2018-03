Udvalgsformand Lars Damgaard Pedersen og kollegerne i børn og undervisningsudvalget ønsker, at forebyggelse og tidlig indsats skal værre et gennemgående udgangspunkt på børneområdet. Foto: Kim Rasmussen

Pilotprojekt i Ruds Vedby skal styrke forebyggende indsats

Sorø - 18. marts 2018 kl. 09:01 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børn og undervisningsudvalget kommer med budgetønsker i kølvandet på PwC-rapport. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Børn og undervisningsudvalget har netop truffet beslutning om, at en forebyggende indsats i Ruds Vedby bliver til et decideret projekt, der kan danne model for indsatsen i hele Sorø Kommune. Dermed løftes et af de punkter, som rådgivningsfirmaet PwC har peget på i den rapport, der er blevet udarbejdet som følge af, at specialundervisningen i kommunen har sprængt budgettet.

- Vi ønsker i det hele taget, at forebyggelse og tidlig indsats skal gennemsyre samtlige indsatser, siger udvalgsformand Lars Damgaard Pedersen (DF).

Fagcentret lægger op til, at der skal stilles et fællesbudget for forebyggelsen i daginstitution, skole og de sociale foranstaltninger for børn i området. Indsatsen skal udover at sikre en god og tryg opvækst med fællesskaber, lyst til læring, mod på livet og lige muligheder give hvert enkelt barn de bedste forudsætninger for at tage vare på eget liv som voksen.

Fra skoleåret 2018-19 skal der ligge en klar beskrivelse af alle overgange og snitflader mellem de resurser, der er på børne- og ungeområdet, og et tværfagligt samarbejde skal dermed udspringe af formelle arbejdsgange. De enkelte medarbejderes kompetencer bliver derved mere ensartede, og indsatsen skal også føre til, at der visiteres børn til specialundervisning efter de samme kriterier rundt om på kommunens skoler og institutioner.

Fagcentret har nedsat et udvalg, der arbejder med en række anbefalinger, som gerne skal virke fra skoleåret 2019-20. Der skal træffes afgørelse om, hvorvidt børn med et hørehandicap skal hjælpes centralt i supercentret i Pedersborg, eller børnene skal støttes på deres folkeskole via PPR.

Også en justering af den finansielle model ved ændring af betalingsansvaret i forbindelse med specialundervisningen skal foretages, og så skal modellen for resursetildeling til skolerne - både almen- og specialundervisning - tage højde for de udfordringer, skolerne har i forhold til det faldende børnetal. Forskellige former for støtte fra fagcentret til specialundervisningen vendes i udvalget, der har også undersøger muligheden for at etablere et SFO-tilbud i tilknytning til kommunens supercentre og for at sikre en optimal vidensdeling på tværs af dagtilbud, skoler og supercentre.

En del af arbejdet er allerede sat i gang. Visitationsmodellen er evalueret og justeret, ligesom en opgradering af Supercenter Holbergskolen er i gang.

Børn og undervisningsudvalget har derudover som udløber af PwC-rapporten sagt ja til at stille tre ønsker op til budgettet for 2019-20.

- Vi ønsker at foretage en analyse af visitiationsmønstrene og af de enkelte elevsituationer i et eller flere af kommunens skoledistrikter. Resultatet skal danne grundlag for en fælles viden og generel læring på kommunens skoler, siger Lars Damgaard Pedersen og føjer til, at vil koste ansættelsen af en medarbejder i et år.

- Vi undersøger også muligheden for at styrke almenområdet økonomisk ud fra det udgangspunkt, at et styrket almenområde er grundlaget for at reducere behovet for specialundervisning.

Endelig forventes der også et ønske om at putte flere penge i PPR, så man kan øge kvaliteten af indsatsen og sikre et ensartet servicenivaeu i det tværfaglige samarbejde mellem PPR og de enkelte skoler.