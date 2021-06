Pilen pegede på en ny klub

Se billedserie Marcus Holm er blevet formand for den nye dartklub. Foto: Kenn Thomsen

Sorø - 10. juni 2021

Dartklubben Absalon har set dagens lys i kælderen under Sorø Hallen.

Ønsket om at kunne komme til at spille dart lokalt har fået Jan og Marcus Holm til at danne en ny klub: Dartklubben Absalon.

Klubben holder til i Sorø Firma Sports lokaler under Sorø Hallen - ja, faktisk er det under den gule bygning i enden ved svømmehallen med indgang ude fra - og lidt mere end et par måneder er brugt på at få ført dartbaner og skiver up to date.

- Både Marcus og jeg har været aktive i Ringsted, fortæller Jan Holm, der dog selv har en længere karriere som dartspiller bag sig med blandt andet to danske holdmesterskaber, da han spillede i dartklubben i Slagelse.

- Sorø Firma Sport har også haft gang i dart, og derfor var der straks en positiv reaktion fra firmasporten, da vi luftede idéen om at sætte banerne i stand. Udgiften har vi klaret i fællesskab.

Hygge og konkurrence

Der må være 30 i lokalerne, og dartklubben træner mandag og torsdag fra klokken 18.30. Man kan i og for sig bare møde op - men man skal lige af hensyn til corona-begrænsningerne ringe og melde sin ankomst til Marcus på telefon 26 11 66 27, ligesom et coronapas er nødvendigt.

- Vi er begyndt stille og roligt, så i første omgang er det familien, der danner bestyrelsen, fortæller Jan Holm.

- Men meningen er naturligvis, at foreningen skal vokse op.

- Der findes mange rundt omkring, der spiller dart, så vi mener, at der er grobund for en forening, fortsætter Marcus Holm.

- Det er vores håb, at de vil finde ned i klubben, hvor forholdene er optimale.

Klubben er både for hygge- og konkurrencespillere.

- Du må hjertens gerne komme og spille bare for sjov, siger Jan Holm.

- Men det er også meningen, at vi vil danne mindst ét hold, der kan deltage i dart-turneringen. Man behøver ikke at være nervøs, hvis man har set TV-transmissioner fra de store dart-turneringer, så højt er niveauet i Danmark langt fra.

Pile kan lånes

Det er Marcus Holm, der er blevet klubbens første formand.

- Vi har pile, som man kan låne og spille med, siger han.

- Men hvis man vil drive blot en smule videre, er det en god idé at købe sine egne pile. Dem kan du få i populært sagt alle prisklasser. I England kan du endda få designet dine egne.

Der er ingen forpligtelser, hvis man vil prøve at teste sine evner for at placere en pil i skiven fra 2,37 meters afstand. Vil man være hyggespiller, er kontingentet 450 kroner om året, mens turneringsspillere skal af med 600 kroner.