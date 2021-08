Se billedserie - Nu må I huske, at det her kun er et orienteringspunkt, sagde Jens Nygaard (V), da kollegerne i kommunalbestyrelsen nærmest kastede sig ud i en sagsbehandling af kommunens byggestrategi. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Pilegårdstrekanten: En succes eller en fiasko?

Politikerne kastede sig ud i en lang debat - i en orienteringsag.

Sorø - 30. august 2021 kl. 19:17 Af Bjarne Stenbæk

Nu må jeg lige gøre jer opmærksom på, at det her er altså en orienteringssag. Vi skal ikke træffe nogen beslutninger, lød det fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Nygaard (V), da hans kolleger i kommunalbestyrelsen på mødet forleden kastede sig ud i en lang debat om udviklingen af forskellige byområder i kommunen - selv om punktet blot var en orientering om kommunens areal- og byudviklingsstrategi. Strategien blev da også i sidste ende taget til efterretning.

Et af de punkter, der kom til debat, var udstykningen af Pilegårdstrekanten i Dianalund.

- Det er langt fra sikkert, at den udstykning bliver en succes, sagde Frigængernes Niels Aalbæk Jensen.

- Jeg har talt med et par af vores ejendomsmæglere. De fortæller, at det bliver et problem for børnefamilierne at opnå lån i kreditforeninger og banker. I nyudstykninger nord for motorvejen skal grundene være billige. Selve husbyggeriet koster det samme. Banker og kreditforeninger vil ikke låne familierne penge til et projekt, der kommer til at koste 3-5 millioner kroner, for det kan husene ikke sælges for igen. Når vi oplever en tilvækst af familier i kommunens nordlige del, skyldes det netop, at de eksisterende huse kun koster op til 2,5 millioner kroner. Skal du op på 3-5 millioner kroner, skal du til Frederiksberg, hvor husene også kan sælges for det beløb.

Schmidt var uenig Aalbæk føjede til, at han ærgrer sig over, at »vi har i øjeblikket afsat 200 millioner kroner til udvikling af Dianalund og kun 5 millioner kroner til udvikling af Sorø« - og så mente han, at der mangler faciliteter på Frederiksberg, der »kun har en græsplæne ved Grønnegården«.

DFs Lars Schmidt svarede, at det undrer ham, at så mange vælger at bosætte sig på Frederiksberg, når der mangler så meget for at kunne opretholde et godt liv.

- Og jeg glæder mig til Pilegårdstrekanten med sundhedscenter, ungdomshus og meget mere. Her kan huse sagtens sælges for i hvert fald 3,5-4 millioner kroner, føjede han til.

Enhedslisten Bo Mouritzen sagde, at der ligger en særlig opgave på Frederiksberg, og at Sorø Kommune ikke skal udbygge mere på Frederiksberg eller andre steder, uden at der også ligge en plan for infrastruktur med vejnet, institutionspladser, skole med videre. Partiet støtter ikke byggeri på den grønne plads mellem Skolevej og Næstvedvej, men ser til gengæld gerne byggeri andre steder som eksempelvis Stenlille, Ruds Vedby og Pedersborg.

Frederiksberg ikke først Borgmester Gert Jørgensen erklærede sig enig i, at med hensyn til udbygning er Frederiksberg ikke det sted, kommunalbestyrelsen skal kigge først.

Det fik igen Aalbæk på banen.

- Frederiksberg er et hotspot. Når vi kigger 30 år frem ligger handelsbyen på Frederiksberg, mens Sorø er blevet en oplevelsesby, sagde han.

Konservative Bo Christensen erklærede sig enig i, at der skal kigges på infrastruktur ved større udbygninger, men han mente ikke, at Frederiksberg har specielt store udfordringer.

- Og jeg må også sige, at havde vi nu brugt 40 millioner kroner mere på Frederiksberg Skole, så vi havde fået en skole med tre spor, så havde vi ikke haft penge til andre investeringer, tilføjede han.

Se på balancen Anne Madsen (S) slog til lyd for, at forvaltning og politikere skal kigge på balancen, når der skal udvikles, så eksempelvis det ikke går sådan, at Pedersborg Skole bliver uden elever, mens der kommer alt for mange til Frederiksberg Skole, og så opfordrede hun til, at man også tager udgangspunkt i de unge og for eksempel skabe muligheder for, at unge kan bo i Sorø og pendle til deres uddannelse.

SFs Linda Nielsen sagde, at der i Sorø Kommune også er andre steder end Frederiksberg, hvor det er godt at bo, og at det er op til politikere og embedsmænd at skabe de nødvendige byggeprogrammer og den nødvendige infrastruktur.