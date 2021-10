Se billedserie Karen-Marie Lillelund kunne bebude, at politikerne ikke har sparet på alt. Flåden har udvidet, fortalte hun med reference til sit kostume.. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Pikante sus i skørterne på en tur fra Hurlumhejhuset til Bermudatrekanten

Syngepigerne fra Bakkens Hvile var tæt på at vælte Vesthhuset

Sorø - 10. oktober 2021

Hvis de 120 gæster til søndagens cabaret med Syngepigerne fra Bakkens Hvile mandag vågner op med ømme mavemuskler, er der ikke noget at sige til det.

Tre frodige 'quinder' - Ann Farholt, Tina Grunwald og Karen-Marie Lillelund - fik i den grad givet publikum et humoristisk stød i sækken, så latter og klapsalver fik Vesthhusets mure til at ryste.

- Nå, du kigger op under skørtet, lød det fra Karen-Marie Lillelund til en sagesløs herre på første række.

- Det mit eget lille omrejsende cirkus. Der er kun én forlystelse. Jeg kalder det Hurlumhejhuset. Andre vil nok sige, at det minder mere om Bermudatrekanten. Mange er gået derind, uden at man nogensinde har set dem igen.

Jo, den bramfrie tone blev slået an fra start. Med reference til Sanne Salomonsen fortalte de også historien om bryster, der efter amning bliver som svenske folkeviser - lange og kedelige - og om årets julegave til mændene: Bækkenbundsøvelser på Helle Gotved Skolen under navnet "Fra regnorm til anakonda".

Dræbersneglen Hver dag under coronaen har jeg leget en leg. Faktisk hver time. "Hvad er der i køleskabet?", hedder den. Jeg så mig i spejlet, og min mand sagde: "Rolig nu, din krop er dit tempel". Men uanset hvordan, jeg vendte mig, syntes jeg nu, at den mindede mere om en lagerbygning, berettede Karen-Marie Lillelund, der i anden afdeling optrådte i et mariehøne-kostume, men hun hævdede, at hun alligevel blev kaldt 'dræbersnegl'.

- Jo, for ved I hvad? Der er ikke meget, der lever, når jeg er rullet hen over!

Mændene måtte også holde for - ikke mindst for at have for høje tanker om det maskuline udstyr. "To små medaljer sat op med en tegnestift", vil denne skribent lade det være op til læsernes fantasi at oversætte, og så fik kvinderne det råd ikke at lægge an på en brandmand. For måske kan de tænde ham - men til gengæld kan han slukke sig selv.

De kulørte fortællinger blev naturligvis fulgt op af en masse sange til ekvilibristisk akkompagnement af pianisten Kenneth Sicklau. En del mere moderne, men naturligvis også kendte viser som "Gå med i lunden", "Sådan var det ikke i halvfemserne", "I den gamle pavillon" og "Køb blomster, køb blomster".

Lige til kanten Publikum lever i den grad med i sådan en forestilling, så der er ikke noget at sige til, at der ikke bare var fuldt hus, men også måtte oprettes en venteliste til arrangementet.

- De kan jo det hele, og så går de lige til kanten, fortæller Marghite Rosengaard og Gine Søndergaard fra Korsør.

De er ofte gæster i Vesthhuset, men de har set specielt fra til bakkesangerinderne.

- Det er bare god underholdning, er de enige om.

Ved siden af sidder Vita Høgh også fra Korsør. Hun har været i Bakkens Hvile flere gange - men da chancen opstod tættere på hjemmet, måtte hun med.

- Det er første gang, jeg er i Vesthhuset, men nok ikke sidste, for her er rigtig hyggeligt, sier hun.

En gammel tradition Bakkens Hvile er fra 1877, og den gamle sangerindepavillon er den eneste af sin art, der har overlevet.

- Det kan vi give Dot Wessmann og hendes familie æren for, lyder det fra Tina Grunwald.

Tina, der er indehaver af titlen verdens ældste, nulevende bakkesangerinde, har været bakkesangerinde i 39 år. Hun blev i sin tid foreslået af en anden og efter en audition, hvor hun håndterede et par uventede begivenheder fint, kom aftalen i stand. Tina rekrutterede selv Ann Farholt. Ann kom ind i hende forretning for at leje et kostume.

- Vi kunne godt bruge sådan en som dig. Kan du synge, spurgte Tina - og det kan Ann, der ved siden af engagementet på Bakken er en dygtig jazzsangerinde.

Men sangen er ikke nok.

- Vi har heldigvis et helt arkiv med friske bemærkninger, smiler Ann.

- For vi kommer ofte i situationer, der kræver et kvikt modsvar.

Men selv om cabareten er pikant og bramfri, er der alligevel en grænse.

- De første to år brugte jeg på at spore mig ind på genren. Dengang fik jeg ret ofte at vide, at jeg gik over stregen, men lige pludselig har man jo lært det, siger Ann.

Lige nu er der kun fire bakkesangerinder. Udover Ann Farholt og Tina Grunwald er det Dot Wessmann og Anne Karin Broberg. Karen-Marie Lillelund har tidligere været en del af det faste hold. Nu er hun med, når hun har tid.

- Men vi skal nok holde traditionen i live, lover Tina Grunwald.

- Vi får nye sangerinder ind i folden, og vi bliver selv ved, lige til folk ikke gider at høre på os mere. Hvis den dag da skulle komme!