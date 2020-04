Pia Vagner Nielsen og Jesper Bøgh var kun lige ankommet til campingpladsen og i gang med at slå forteltet op, da avisen mødte dem. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Pia og Jesper er på påske-camping: - Vi har diskuteret frem og tilbage

Sorø - 07. april 2020 kl. 12:39 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke en let beslutning for parret Pia Vagner Nielsen og Jesper Bøgh, da det skulle afgøres, om de skulle holde påske på en campingplads eller blive hjemme i Sakskøbing.

Det var ellers planen, at nogle norske venner skulle have været med på campingtur i Danmark. Men den plan blev droppet efter lukningen af Danmarks grænser, så der ville uanset hvad være tale om en nødløsning for det danske par.

- Vi har diskuteret frem og tilbage, om vi udviser samfundssind ved at tage på camping, siger Pia Vagner Nielsen.

- For hvad betyder de to ord »bliv hjemme«? Er der risiko for, at vi smitter andre ved at tage på camping?, siger Jesper Bøgh til DAGBLADET og Sjællandske.

Samme afstand til naboer Efter mange overvejelser endte de med at tage campingvognen med på påske-tur til Sorø Sø Camping.

- Hjemme i haven ville vi have samme afstand til naboer som her. Så vi tænker, at det stort set er det samme som at blive hjemme. Vi afspritter hænder og følger alle anbefalinger, siger Jesper Bøgh.

Normalt er påsken lig med familiebesøg og påskefrokost, men det må parret undvære i år.

- Det er trist. Men det er sådan, det er, siger Jesper Bøgh.

- Hvis vi var sammen med andre mennesker, vil nogen af dem, vi har kær, måske blive smittet. Det holder motivationen oppe, siger Pia Vagner Nielsen.

Blomster til forældrene Nu vil de forsøge at erstatte det sociale samvær med andre gode ting.

- Der er jo ikke noget, der kan erstatte en god påskefrokost. Men så bruger vi sociale medier og facetime meget mere nu end tidligere, forklarer Jesper Bøgh.

- Ja, hurra for facetime. Vi har også sendt en buket blomster til vores forældre, så de har noget smukt at kigge på i påsken. Vi prøver at fokusere på det positive. For eksempel at vi har masser af ro og tid, siger Pia Vagner Nielsen.