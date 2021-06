Se billedserie Peter Bjørnestad: - Hvis jeg skal vælge mellem penge og tid, så vælger jeg tiden. Foto: Anders Ole Olsen

Peter prioriterer tid frem for mange penge

Sorø - 17. juni 2021 kl. 06:15 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Nogle ville mene, at det er virkelig dårlig timing at springe ud som selvstændig, når samfundet kæmper med corona, og mange mindre erhvervsdrivende kæmper for overlevelse.

Men ikke set med Peter Bjørnestads øjne.

- Jeg tænkte, at hvis jeg kunne overleve som selvstændig under en corona-krise, så kunne jeg overleve hvad som helst. Så jeg sprang ud i det den 1. januar 2021, fortæller Peter Bjørnestad fra Sorø. Hans virksomhed hedder Bjørnestad Design, og han arbejder blandt andet med

grafisk sparring, design af logoer, brochurer, foldere, kataloger, hjemmesider og til hjælp med sociale medier.

Peter Bjørnestad blev uddannet kontorassistent i 2012 og var blandt andet i lære og ansat på Hørkram i Sorø. Men han vidste ret hurtigt, at han ville noget andet og tog uddannelsen som multimediedesigner.

Den blev han færdig med i 2014, og siden har Peter Bjørnestad blandt andet været ansat tre år i Icon Hairspa, som også er en Sorø-virksomhed.

- Jeg har været glad for alle de steder, hvor jeg har været fastansat - og for lønsedlen hver måned. Men jeg ville gerne have mig eget firma. Jeg prioriterer højt, at jeg selv kan styre min tid og sidde med computeren og arbejde, hvor jeg vil, siger Peter Bjørnestad.

Hans ambition er at leve af at være selvstændig, så længe han kan betale sine regninger.

- Jeg har jo en husleje, der skal betales, og jeg skal have penge til mad, til bilen og til en ny skjorte i ny og næ. Men luksus står ikke øverst på min ønskeliste. Altså alle vil jo gerne have penge, men hvis jeg skal vælge mellem penge og tid, så vælger jeg tiden. Jeg vil gerne give den gas og arbejde hårdt for mine kunder. Også om aftenen eller i weekenden, hvis det er det, der skal til. Men i min verden er et godt liv, at der skal være en balance. Jeg holder også af at spille fodbold i Sorø Freja, og det skal der være tid til. Hjernen har brug for at blive koblet fra, siger Peter Bjørnestad.

Han erkender, at starten som selvstændig har været hård.

Også hårdere end han havde troet. Der er hård konkurrence i branchen.

- De dumper priserne helt vildt, og det gør det svært for sådan en som mig, der skal leve af det. Især fordi mange kunder ofte går efter prisen alene, siger Peter Bjørnestad.

Så han er gået ned i indtægt, men er til gengæld blevet endnu mere bevidst om, hvordan man køber fornuftigt ind i sin dagligdag.

- Det går jo lidt op og ned, når man er nystartet og selvstændig, og det er da surt, når man troede, man havde en fast kunde, og så har man det alligevel ikke. Til gengæld har jeg virkelig optur, når det bare spiller godt mellem kundens behov og det produkt, jeg leverer, siger han.

Inden han etablerede firmaet i januar 2021, havde han sparet op, så der var lidt på kontoren til de dårlige måneder.

Peter Bjørnestad har boet halvandet år i Sorø.

Han er tilflytter fra Slagelse og valgte Sorø, fordi han via arbejde og venner stiftede bekendtskab med byen og blev lun på tanken om at bo her. Oprindelig kommer han fra Høng.

- Søen og Akademiet gør et eller andet ved området, som jeg rigtig godt kan lide. Her er grønt, og man kan gå en masse fede tur, siger Peter Bjørnestad, der bemærker, at »her er meget stille efter klokken 19«.

Han er også tilknyttet foreningen Pust, som tilbyder samtalegrupper. Han har siddet i bestyrelsen, men nu hjælper han blot på frivillig basis med logo og hjemmeside.

Du kan læse mere om den nye grafiske virksomhed på www.bjoernestaddesign.dk