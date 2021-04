Peter Vesth fylder 75

Hans forældre motiverede ham til at tage en læreruddannelse, men det var musikken, der trak - ikke mindst, da det stod klart for Peter, at en plads på Sorgenfris andethold i fodbold ikke er adgangsbillet til landsholdet. Da broderen, Thorkil, også blev musiker, var sagen klar, og de to var uadskillelig i en lang årrække. Desværre døde Thorkil som kun 61-årig i 2014.