Peter Knudsen: Det er et privilegium at kunne hjælpe andre

Se billedserie Glenn Mott og Peter Knudsen sammen med Casa Capasas solgud. Privatfoto

Sorø - 11. april 2020 kl. 11:15 Af Merete Jensen

Indehaver af Altan.dk, Peter Knudsen, har været med til at bygge iværksætterskole i Nicaragua. Efter tre års forberedelser er skolen klar til de første 16 studerende.

Der er på flere måder langt mellem Nicaraguas tætte og frodige landskab til de flade - men smukke - vidder som omkranser Altan.dk på Næstvedvej. Distancen med fly kan gøres på 24 timer, mens der både kulturelt og sprogligt er væsentligt længere.

Indehaver af Altan.dk, Peter Knudsen, kom i februar hjem efter endnu et ophold i byen Los Robles, hvor han sammen med iværksætter Glenn Mott har bygget en iværksætterskole for lokale unge. Iværksætterskolen hedder Casa Capasa, som kan oversættes til »et godt sted at være« og »sammenhold«.

Det sociale ansvar Både Peter Knudsen og Glenn Mott har gennem mange år arbejdet med Corporate Social Responsibility, også kaldet CSR, som måske bedst kan betegnes som »hjælp til selvhjælp« i tredjeverdenslande.

Corona-udbruddet satte dog imidlertid en stopper for endnu en rejse, som skulle være foretaget her i marts, men det vender vi tilbage til.

Peter Knudsen har sammen med sine sønner, Ulrik og Casper, gennem mere end tyve år arbejdet med udvikling i ulande, og hele 17 procent af deres overskud er gået til sociale projekter blandt andet i Zambia og Tanzania.

Varmt venskab Det var da også i Zambia, at Peter Knudsen stiftede bekendtskab med 39-årige Glenn Mott, hans hustru Julie og parrets tre børn.

Et bekendtskab, som i løbet af kort tid udviklede sig til et varmt og frugtbart venskab mellem de to familier, og hvis ideologier kunne forenes i fremtidige fælles projekter.

- Glenn og hans familie havde egentlig været i Venezuela i fire år, hvor han var med til at etablere sit første udviklingsprojekt, inden vi mødtes i Zambia. Nicaragua var i 2015 et relativt fredeligt men meget fattigt land, som vi kunne se store muligheder i. Derfor tog Glenn derover i tre ugers tid, hvorefter jeg stødte til. Her mødte vi nogle andre danskere og fandt det perfekte stykke land på otte hektar oppe i bjergene ved en inddæmmet sø, cirka 150 kilometer nordøst fra storbyen Granada, fortæller Peter Knudsen.

- Jorden købte vi af en amerikaner, og det bestod af et sandt vildnis af træer, så allerede i efteråret 2015 gik vi i gang med at fælde med både macheter og motorsave. Det var hårdt arbejde, husker Peter Knudsen.

Retningslinjer via fagter Aftalen mellem Peter Knudsen og Glenn Mott lød på, at sidstnævntes familie skulle rejse ud og foreløbig binde sig til et treårigt ophold, så byggeprocessen kunne følges på nærmeste hold. Peter Knudsen skulle så støde til tre til fire gange årligt.

- Det allerførste vi byggede var et depotrum til redskaber og maskiner, da vi skulle gå halvanden kilometer til og fra den gård, vi midlertidigt havde lejet til Glenn og hans familie. Derefter fik vi etableret en fodboldbane, som kunne være med til at tiltrække nogle af de unge, inden vi kastede os over byggeriet af blandt andet voluntør-hus, køkken, undervisningslokaler og et ekstra hus til Glenn, Julie og deres børn. Da de lokale i bund og grund er landmænd og fårehyrder og bestemt ikke håndværkere, så skulle vores lokale sjak læres op helt fra bunden, forklarer Peter Knudsen, som selv er uddannet murer.

Da han ikke kan et ord på spansk, var fagter, tegnsprog og engelske gloser dét, der skulle bygge bro mellem de to kulturer.

Uroligheder og corona Men selvom Nicaragua blev anset som værende et relativt fredeligt land, så udbrød der voldsomme interne uroligheder i 2018, som betød, at Glenn Mott og hans familie måtte rejse fra landet. Byggeprojekterne fortsatte dog ufortrødent, da Glenn Mott og Peter Knudsen kunne stole på deres hårdtarbejdende lokale sjak på fem mand og en køkkendame, som havde fået færdigheder nok til at kunne arbejde videre med løbende instrukser fra Glenn Mott.

- Byggeriet blev færdig før jul 2019, og vi var klar til at skyde det hele i gang pr. 1. marts. Der var truffet aftale med tre frivillige danske unge kvinder, som skulle være med til at løbe det hele i gang, ligesom tre andre kvinder og en ung mand nåede at være med en uge, inden den danske regering kaldte alle hjem grundet corona. De tre oprindelige frivillige danske kvinder valgte dog at blive i Casa Capasa sammen med fem lokale mænd og to køkkendamer, siger Peter Knudsen.

Hjælp til selvhjælp Der er udvalgt 16 studerende ud af 33 interesserede nicaraguanere, som skal undervises i fire store fagblokke som består af: Gastronomi og ernæring, produktion og processering, sport og samfund samt kommunikation, bogføring og administration.

Formålet med denne iværksætterskole er at yde »hjælp til selvhjælp«, men da der stadig er behov for de unge menneskers hjælp hjemme hos familierne, så afpasses undervisningen med moduler på to ugers undervisning og en uge fri.

- Vi har bygget solcelleanlæg, biogasanlæg, vandtårn og en 14 meter dyb brønd, hvor vandet renses via et kulfiberanlæg. Vi forsøger at blive selvforsynende med grøntsager og frugter, som nicaraguanerne skal lære at dyrke uden at sprøjte afgrøderne. Da de eksempelvis dyrker masser af kaffe, er det også optimalt for dem at benytte restmaterialet af »kaffekød« til biobrændsel i stedet for dyrebart træ, og så få etableret lokale tørreanlæg til kaffebønnerne, så de kan springe flere produktionsled over inden et eventuelt salg af produktet. På denne måde har vi forsøgt at optimere arbejdsgangene inden for de lokale rammer, der er at arbejde med, forklarer Peter Knudsen.

Det giver mening - Det er da en enorm tilfredsstillelse at vide, at man kan gøre en positiv forskel for andre folk ude i verden. Det giver masser af energi at være med til at bygge sådan et projekt op fra bunden, og det er rart at kunne bruge sine håndværksmæssige færdigheder til noget konkret. Men nogle gange må jeg stoppe op og mærke efter, om jeg blot gør det for min egen skyld - eller for at møde anerkendelse for min indsats, for hvad tænker folk?

- Men hver gang kommer jeg til den konklusion, at det er et stort privilegium for mig at have muligheden for at hjælpe, og at ønsket kommer dybt fra hjertet. Det føles virkelig godt at være med til at gøre en forskel, forklarer Peter Knudsen.

Jagter partnerskaber Byggeriet har til dato kostet seks millioner kroner, og ligesom projektet i Zambia er Peter Knudsen på jagt efter partnerskaber, som kan spæde økonomi og decideret arbejdskraft til driften af projektet i Nicaragua.

Der er budgetteret med 32.000 kroner om måneden, som skal dække de faste udgifter såsom mad, skolematerialer, foder til får, telefon, internet, løn til ni faste ansatte og driftsomkostninger til to biler. De frivillige, som ønsker at være en del af projektet, eventuelt kombineret med en rundrejse i Nicaragua, skal betale 700 kroner om ugen for forplejning og ophold.

Hvis man vil vide mere om partnerskaber i de forskellige ulandsprojekter, så kan man kontakte Peter Knudsen via Altan.dk.

Ønsker man at vide mere om dét at være frivillig, så går al kontakt gennem foreningen eventure.dk