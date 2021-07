Carina Valentin Grøntved, der som forfatter kalder sig C.G. Valentin - udgav sin første roman i 2019. Siden er der kommet endnu flere til. Foto: Thomas Olsen

Personlige fortællinger fra psykiatrien skal bryde tabu

Sorø - 23. juli 2021

Tabuer får os til at lukke os inde og gør relationer utrygge. Ny bog har som formål at åbne op for dialog omkring mennesker med psykiske lidelser.

OCD, skizofreni, psykoser, bipolaritet, spiseforstyrrelser, anoreksi, ADHD, depression, selvskade.

Alle disse diagnoser og meget mere kommer forfatterne til 24 personlige historier ind på i en ny bog, »Historier fra psykiatrien«. I nogle meget ærlige fortællinger fra virkeligheden kommer skribenterne rundt om deres udfordringer eller oplevelserne med psykiatrien. Bogen er udkommet på Forlaget Klippe, og en af bidragsyderne er Carina Valentin Grøntved, der bor i Munke Bjergby.

- I min novelle i bogen gennemgår jeg min tid i psykiatrien i forbindelse med en spiseforstyrrelse og senere depression og OCD.

Blandt andet kommer jeg ind på, hvad der har været af afgørende betydning i min behandling. Som for eksempel behandlere, der havde fokus på de rette elementer og individet - fremfor diagnosen, fortæller Carina Valentin Grøntved.

Hun er forfatter og blandt andet optaget af menneskets sind - også de dunkle sider af det.

- Det er nok, for det har været en stor del af min egen hverdag i forbindelse med mine egne psykiske udfordringer. Skrivningen er både et våben mod tabu for mig, men lige så meget et middel til at finde ro fra mine egne udfordringer, siger hun.

Udover det aktuelle novelle-bidrag har Carina Valentin Grøntved blandt andet udgivet »Dragernes Æra - Drageægget«, som netop har en psykisk sårbar person i hovedrollen.

- I den bog leger jeg blandt andet med muligheden for at se psykisk sårbarhed som styrker frem for udelukkende svagheder, siger Carina Valentin Grøntved.

To'eren til denne fantasy-bog er færdiggjort og står til at udkomme til september på Fantasyfestivalen i Esbjerg.

Derudover redigerer forfatteren fra Munke Bjergby også på en to'er til den romantiske roman for voksne, som hun udkom med i februar. Også her er psykisk sygdom et af temaerne.

Ved siden af sit forfatterskab er Carina Valentin Grøntved medstifter - og redaktør ved - af et forlag, der åbnede i maj i år. Forlaget Bjerg. Det er et søsterforlag til Forlaget Klippe.