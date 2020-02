Alsted-Fjenneslev Traktortræk har fået bevilget 5000 kroner i tilskud til et klubhus. Foto: Mie Neel

Penge uddelt til foreningerne

Foreninger, klubber og enkeltpersoner kan to gange om året søge om tilskud til nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter etc fra Sorø Kommunes Rådighedspulje. Nu er det besluttet, hvem der skal have glæde af årets første uddeling af penge fra puljen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.