Der skal etableres flere P-pladser ved Sorø Station. Det afsatte regeringen penge til i Finansloven for 2017, men projektet har ikke kunnet gennemføres på et år. Foto: Bjarne Stenbæk

Penge til P-pladser overført til 2018

Sorø - 21. november 2017 kl. 15:58

Finansminister Kristian Jensen har nu givet sin partifælle Louise Schack Elholm, der er bosiddende i Sorø og valgt til Folketinget i Ringsted-Sorø kredsen for Venstre, håndslag på, at de penge, der skal skaffe ekstra parkeringspladser ved Sorø Station, bliver overført til 2018. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Louise Schack Elholm henvendte sig skriftligt til ministeren i sidste uge, fordi det nu står klart, at man ikke kan nå at få etableret P-pladserne i 2017. Normalt ville pengene så bortfalde, men Louise Schack Elholm tog sagen op, inden det kom så vidt, og nu er der altså garanti for, at pengene også er der efter nytår.

- Regeringen er enig i, at der skal etableres parkeringspladser ved Sorø Station, og derfor afsatte vi med Finansloven for 2017 midler til formålet, skriver ministeren, der understreger, at han også svarer på vegne af transport-, bygnings- og boligministeren.

- Det er dog min forståelse, at det nødvendige plangrundlag endnu ikke har været på plads til at kunne etablere parkeringspladserne i 2017, men at det er forventningen, at midlerne til parkeringspladserne kan blive udmøntet i 2018.

- Regeringen vil derfor sikre, at midlerne kan blive udmøntet som forudsat, når plangrundlaget er på plads.