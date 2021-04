Penge fra fond til historisk festival

Sorø Spare- og Laanekasses Fond har bevilget 15.000 kroner til Foreningen 1684-1862, og dermed får foreningen nu et bedre økonomisk grundlag for den historiske festival, der er i støbeskeen.

- Vi er i gang med at sætte en historisk festival i Sorø Kommune på benene. Det har vi arbejdet på et stykke tid, men vi har jo måttet indskrænke aktiviteterne væsentligt på grund af corona. I år satser vi på at holde de aktiviteter, der kan lade sig gøre, og så må vi acceptere, at det bliver en lidt mindre festival, end vi havde håbet.