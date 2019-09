Bosætningskonsulent Louise Sjøberg havde gjort et stort forarbejde for at lokke ind-pendlerne til snuse lidt mere til, om de skulle have lyst til at bosætte sig i kommunen. Men kun fire familier dukkede op. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Pendlere blev væk fra picnic Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pendlere blev væk fra picnic

Sorø - 04. september 2019 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lene Berthelsen

Sorø Kommunes picnic- tilbud til pendlere om at blive fristet til bosætte sig trak kun fire familier. Ambassadører er vejen frem, tror bosætningskonsulent. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Sorø Kommune havde gjort sig store anstrengelser for at få ind-pendlerne i tale i forgangne weekend.

Der var arrangeret picnic. Der var forberedt otte stationer rundt om i kommunen, hvor pendlerne kunne få mere at vide om lokalområdet - alt fra skole, daginstitutioner og til fritid - fra lokale folk. I håbet om at de kraftigt vil overveje at flytte til Sorø Kommune.

Men trods opslag på 20 af kommunens større virksomheder, heftig brug af Facebook, busreklamer i Københavns-området og opslag i daginstitutioner, bed pendlerne ikke rigtig på i denne omgang.

Kun tre børnefamilier og et enkelt par dukkede op til picnicdagen, oplyser kommunens bosætningskonsulent, Louise Sjøberg:

- De, der kom, fik så en rigtig god dag, men vi fik kun brug for to af vores otte stationer, nemlig den på Frederiksberg og den i Sorø. Så selvfølgelig er vi ikke jublende glade over resultatet, siger hun.

Til gengæld er hun glad for det netværk, der er i gang med at blive bygget op via lokalrådene, der alle var involveret i de planlagte otte stationer.

- Og jeg tror, at det måske er den vej, vi skal gå fremover, siger Louise Sjøberg.

Med det mener hun, at ambassadørerne kan komme i brug, når behovet er der.

- Vi har allerede kontakten til ejendomsmæglerne, der er med på, at oplyse potentielle huskøbere om muligheden for at komme ud i lokalområdet. At møde mennesker, der bor der og kan fortælle om, hvordan det er at bo lige præcis det sted. Så der bliver tale om individuelle aftaler i stedet for et stort fælles arrangement, siger Louise Sjøberg, der også forestiller sig, at lokalrådene kan være mellemled og henvise til almindelige borgere i de forskellige områder.

De otte stationer/lokalråd var på Frederiksberg, i Lynge, Sorø/Pedersborg, Slaglille-Bjernede, Alsted-Fjenneslev, Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund.

- Og alle er med på ambassadør-ideen, siger Louise Sjøberg.

Hun tilføjer, at der nu i første omgang skal evalueres på picnic-modellen, og at der også politisk skal tages stilling til, hvad man vil fremover.