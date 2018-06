Pedersborgdag: En oplevelsesdag - for hele familien

Der er lagt an til den helt store oplevelsesdag for hele familien den 30. juni fra klokken 9.00, når Pedersborg Lokalråd og Sct. Georgs Gilderne i Sorø indbyder til Pedersborgdagen 2018, hvor man kan opleve ægte ghanesisk trommedans ved gruppen »Akwaaba«, loppe- og kræmmermarked, skattejagt, 4180-kaffeborde, musikalsk underholdning ved gruppen »Naboens Børn« og meget mere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Uden mad og drikke

Igen i år er det lykkedes at få inddraget spejdergrupperne i og omkring Sorø i arrangementet, og de har lovet at opstille et spejderområde, hvor man vil kunne få et rigtig godt indtryk af spejderlivet. Spejderne vil blandt andet lave pandekager og popcorn over bål, som man gratis kan nyde smagsprøver på.