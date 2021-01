Patruljebil ramt af isblok fra lastbil

Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne komme med en opfordring til især lastbilschauffører, men også til bilejere, om at få fjernet sne og is fra bilerne inden kørsel.

Mandag formiddag den 4. januar måtte betjente bringe en lastbil med en 61-årig mand fra Næstved bag rattet til standsning på Vestmotorvejen mod vest ved Sorø.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelse.

To betjente fra Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi kørte i en uniformeret patruljebil i 2. vognbane, da en isblok fløj af taget fra en lastbil.

”Da patruljebilen nærmer sig en lastbil med presenningssættevogn, flyver et stykke is af taget. For at undgå, at den halvstore isblok rammer forruden på patruljebilen, er jeg nødt til at foretage en ABS-opbremsning, så den i stedet rammer kofangeren,” fortæller politiassistent Johnny Klindt Jacobsen fra Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Betjentene fik signaleret til lastbilschaufføren, at han skulle følge med til nærmeste afkørsel, men måtte samtidig foretage kørslen i nødsporet med kraftig reduceret hastighed for at minimere risikoen for yderligere tab af is fra taget.

Den tabte is kan både forårsage skader på andre køretøjer og skabe risiko for hårde opbremsninger, der kan give uheld.

”Vi vurderede i situationen, at det var til væsentlig fare for færdselssikkerheden, at han ikke havde ryddet sne og is af sættevognen. Derfor blev han sigtet, og nu skal anklagemyndigheden vurdere, om sagen skal i retten, hvor han kan blive betinget frakendt førerretten. Patruljebilens kofanger tog ikke skade af sammenstødet med isblokken, men jeg vil kraftigt opfordre alle borgere til at fjerne is og sne fra hele bilen – ikke kun fra ruderne,” siger politiassistent Johnny Klindt Jacobsen.

Lastbilchaufføren fik efterfølgende lejlighed til at låne en stige og en kost til at fjerne det sidste sne og is, inden han fik lov at køre videre.