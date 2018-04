Patient: - Nej til medicinsk cannabis kan betyde læge-shopping

Se billedserie Ulrik Hesislev er formand for de praktiserende læger i Region Sjælland. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

De praktiserende læger er generelt imod forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Det ærgrer Janus Tarp, der gerne vil have præparatet udskrevet af sin egen læge i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Janus Tarp bor i Sorø og er formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen. Han er lam fra skuldrene og ned og sidder i kørestol. Janus Tarp blander sig nu i debatten om medicinsk cannabis, som han er fortaler for.

- Jeg har nogle kramper i kroppen flere gange dagligt. De gør ikke ondt, men de besværer mig. Mit ønske er, jeg kan få udskrevet medicinsk cannabis af min egen praktiserende læge i Sorø, for der er en mulighed for, at cannabis kan hjælpe mig, siger Janus Tarp, der dog endnu ikke har snakket med sin læge om det.

Det er op til den enkelte læge, om han/hun vil udskrive medicinsk cannabis.

De fleste læger ønsker ikke at udskrive det. Janus Tarp frygter, at han også vil få et nej fra sin læge.

- Det er trist, at så mange læger siger nej, når nu lovgivningen tillader en fire års forsøgsperiode. Jeg frygter, det vil betyde, at borgerne begynder at shoppe rundt for at finde den læge, der gerne vil udskrive, siger Janus Tarp.

Og i den shopping går der noget værdifuldt tabt, mener han.

Nemlig lægens kendskab til den enkelte patient. Selv har han ikke lyst til at skifte læge, for han er glad for den, han har. End ikke et nej til medicinske cannabis kan få ham til at overveje et lægeskift.

På den anden side vil han ikke heller ikke rette sin kritik udelukkende mod de praktiserende læger.

- Lovgiverne på området har ikke haft baglandet i orden, da de vedtog forsøgsordningen. De rendte efter en folkestemning og glemte at få de praktiserende læger med fra start. Det er synd, mener Janus Tarp.

Da han er tilknyttet Klinik for Rygmarvsskader, kan han sandsynligvis få adgang til medicinsk cannabis alligevel mod kramperne, men Janus Tarp taler også på vegne af mange andre i UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, påpeger han.

Hos Praktiserende Lægers Organisation i Region Sjælland sidder læge Ulrik Hesislev som formand. Han bor privat i Sorø, men har klinik i Haslev.

Lige som størstedelen af de andre praktiserende læger arbejder han ud fra anbefalingerne fra lægernes medicinske selskab, DSAM.

Herfra er anbefalingen, at man fraråder udskrivelse af medicinsk cannabis på grund af manglende viden om virkning, dosis, bivirkninger, afhængighed, usikkerhed om tilskud etc.

- Jeg har desværre ikke noget overblik over de praktiserende lægers udskrivelse af medicinsk cannabis her i området, men det er min generelle fornemmelse, at flertallet af praktiserende læger vil være tilbageholdende. Ikke mindst fordi vi har behandlingsansvaret for et usikkert præparat, som kan udskrives i en forsøgsordning, siger Ulrik Hesislev fra PLO Sjælland.

Som læge føler han sig som et gidsel i sagen om ja eller nej til medicinsk cannabis: Politikerne vedtager en forsøgsordning, der især er et resultat af en folkestemning for cannabis, mener han.

Men dem, som skal udskrive i forsøgsordningen, og som derfor står over for den enkelte patient, er ikke blevet inddraget. Det er ikke fair, siger Ulrik Hesislev.

- Hvornår har man ellers hørt om at et ukendt produkt, der udskrives i stor skala til patienter i en forsøgsordning, spørger formanden for PLO Sjælland.

Hvis det samme princip blev brugt i forbindelse med ny blodtryks- eller sukkersygemedicin: Hvor mange vil så frivilligt være med i det forsøg, lyder spørgsmålet fra Ulrik Hesislev.

- Vi forsøger blot ikke at gøre skade med »medicin«, som vi ikke kender effekt og bivirkninger af. Jeg kan dog til fulde forstå de få neurologiske patientgrupper, der kan behandles via speciallæger med særlig erfaring på området, siger Ulrik Hesislev.

1. januar 2018 begyndte en fireårig forsøgsordning, hvor udvalgte patientgrupper med en recept fra deres læge kan købe medicinsk cannabis på landets apoteker. Ordningen giver alle læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, som ikke tidligere har været lovlige i Danmark.

Målgruppen er borgere med sklerose, rygmarvsskade og kroniske smerter samt kræftpatienter.