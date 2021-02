Se billedserie Isen er kun 3 cm på Sorø Sø, og den skal være 13, før det er sikkert, melder isinspektor Jakob Meibom.Foto: Jakob Meibom

Pas på derude: Isen er usikker

Sorø - 03. februar 2021 kl. 16:09 Af Ulla Grundtvig Brask Kontakt redaktionen

Der er lang vej til en sikker gåtur på Sorø Sø: Isinspektør Jakob Meibom, der er Stiftelsen Sorø Akademis isinspektor, melder, at isen kun er 3 cm tyk. Den skal være 13 cm for at give grønt lys til borgerne.

- Jeg vil skyde på, at vi skal have 10 dage med hård frost, hvis vi skal ud og gå på Sorø Sø, siger Jakob Meibom, der er lærer, kostinspektør og altså isinspektor på Sorø Akademi.

Han råder alle til at holde øje med, om der kommer et is-skilt op ved indgangen til Klosterporten. Så betyder det, at isen er sikker at gå på.

Men selv om skiltet måske kommer op senere på vinteren, skal man stadig bruge sin sunde fornuft og skarpe øjne.

- Selv om skiltet kommer op, er der steder på søen, hvor man skal være yderst forsigtig. Blandt andet ved siv-øerne på søen, og hvor der er meget strøm ved Kongebroen. Man skal altid bruge sine øjne, når man er ude på søen, siger Jakob Meibom.

Hvis man er forberedt på måske et par våde sko og bukser, kan man til gengæld - uden at bringe sit liv i fare - tage en skøjtetur på vådområdet Flommen allerede nu.

- Det værste, der kan ske, er at man går igennem isen, men på Flommen er der ikke mere end 40 cm dybt, så det går nok, siger Jakob Meibom.

I øjeblikket er skøjtemulighederne bedst dér, hvor der ligger en lille lag sne, melder Jakob Meibom. Undgå til gengæld at bevæge dig i kanterne, for det knager, og det er nemt at træde igennem isen. Det prøver han selv tirsdag eftermiddag.