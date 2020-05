Se billedserie Movias mobilitetsplan er godkendt af Sorø Byråd.Arkivfoto

Partier efterlyser flere visioner for transport

Sorø - 01. maj 2020 kl. 07:53 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådet har sagt god for Movias trafikplan for de kommende fire år, men det skete ikke uden et par hjertesuk.

Sorø Byråd har netop sagt god for trafikselskabet Movias såkaldte mobilitetsplan - en trafikplan for de kommende fire år gældende for alle selskabets samarbejdskommuner og -regioner. For Sorø Kommunes vedkommende lægges der op til, at det strategiske net af kommunale buslinjer fastholdes, nemlig linjerne 425, 570, 421, 422 og 420. 420 er ganske vist en regional buslinje, men Sorø Kommune yder økonomisk tilskud til linjen, så den kan betjene Dianalund på udvalgte tidspunkter.

For få nye idéer Derudover indeholder planen tanker om at arbejde hen imod fossilfrie køretøjer i 2030, afprøve muligheder for samkørsel eller finde andre løsninger for borgere i tyndt befolkede områder samt at se på udbygning af stoppesteder og stationer.

Udover fastholdelsen af det strategiske busnet, er de andre tanker dog ikke konkretiseret endnu, og det faldt et par af byrådsmedlemmerne for brystet, da sagen blev diskuteret på det seneste byrådsmøde:

- Vi er kede af, at vi ikke har været mere vakse ved havelågen. Og skuffet over, at der efter al den debat og de temamøder, vi har haft om den kollektive trafik, er så få nye ideer eller nye tiltag, Landsbybusser, telebusser - intet af det er med. Næste gang har jeg helt andre forventninger, og det er et budskab både til byrådet og til Movia: Der bør tænkes mere ud af boksen, sagde Socialdemokraternes gruppeformand, Anne Madsen.

Sejr for landområderne Bo Mouritzen fra Enhedslisten er enig:

- Der er for få strategiske overvejelser og for få visioner. Der er brug for flere ideer til, hvordan det kan løses. Og brug for strategiske overvejelser ikke kun by/land, men også regionalt.

Pia Hvid fra de Radikale kunne dog på trods af det godt få øje på et lyspunkt i den nye mobilitetsplan:

- Det er en kæmpe sejr for landområderne, at der er tænkt på dem i planan. Jeg er ikke imod, at der ikke er gået i detaljer, for Movia ved godt, at landområder er forskellige. Jeg er tilfreds med, at Movia tænker ud af byerne og lægger op til at kigge på, hvad der kan gøres for landområderne.

Ingen af de andre byrådsmedlemmer havde nogen kommentarer til planen.