Linda Nielsen (SF) vil på byrådsmødet onsdag fremlægge et forslag om, at Sorø Kommune får en whistleblower-ordning. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Parti vil have en whistleblower-ordning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parti vil have en whistleblower-ordning

Sorø - 17. december 2019 kl. 17:09 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frederiksberg Kommune indførte det i 2011. København Kommune året efter. Roskilde Kommune har haft det siden 2014, og Slagelse Kommune siden 2016.

Derudover har endnu en håndfuld kommuner landet over indført den såkaldte whistleblower-ordning. Nemlig at kommunalt ansatte anonymt kan komme med tip om forhold eller sager, som de mener bliver håndteret forkert eller problematisk.

Sådan en ordning bør Sorø Kommune også have, mener SF, der ved byrådsmødet i denne uge netop har bedt om at få spørgsmålet til debat og afgørelse.

- Whistleblowerordningen skal etableres for at sikre, at man som medarbejder har et sted at henvende sig, hvis man oplever forhold på arbejdspladsen, som man føler sig utryg ved at løfte gennem de gængse kanaler, forklarer partiet, der er repræsenteret af Linda Nielsen i byrådet.

Beskyttelse af ansatte Formålet med whistleblowerordningen skal ifølge SF være at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte som indgiver oplysninger og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af grove fejl og ulovligheder.

SF forestiller sig ordningen som et supplement til de interne muligheder for dialog og åbenhed der findes i dag. De almindelige dialogmuligheder skal således bestå uændret, herunder muligheden for at gå til egen leder, tillidsrepræsentanten eller den ansattes fagforbund.

Whistleblowerordningen skal være et alternativ, hvis den ansatte ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller den ansatte har henvendt sig til ledelsen uden, at der er blevet taget hånd om forholdet.

Kan blive lovkrav Et stort flertal af de danske kommuner har altså undladt at indføre ordningen, oftest med den begrundelse, at man foretrækker, at der er tillid mellem ansatte og ledelse.

SF påpeger dog, at det må forventes, at et EU-direktiv indenfor en nærmere fremtid vil gøre det til et lovkrav at indføre whistle-blowerordning.

I Roskilde Kommune er det borgerrådgiveren, der også fungerer som modtager af de anonyme tip.