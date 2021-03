Påkørte vejskilt i en brandert

Det viste sig endvidere, at den 28-årige ikke havde noget kørekort, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel, for at køre fra et færdselsuheld og for kørsel uden førerret. Lidt senere konstaterede politiet, at den 28-årige ikke havde rådighed over varebilen, og han blev derfor også sigtet for brugstyveri.