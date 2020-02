Se billedserie Christian Bødker-Petersen er medejer af Tulstrup Sten & Grus ApS. Han er ikke enig med Sorø Kommune i, at en mislykket dialog har ført til et påbud om at fjerne 18 pavilloner. Foto: Karl Erik Frederiksen

Påbud til grusgrav-firma: Ejer lover at fjerne pavilloner

Sorø - 05. februar 2020 kl. 16:20 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

18 pavilloner i en grusgrav ved Sorø skal fjernes inden 1. marts, ellers bliver den gravende virksomhed politianmeldt.

Den 29. januar i år gav Sorø Kommune et påbud til Tulstrup Sten & Grus ApS om at fjerne pavillonerne, der uden tilladelse er blevet opbevaret i grusgraven på Parnasvej 45 det seneste års tid. Medejer Christian Bødker-Petersen fortæller, at han har tænkt sig at efterleve påbuddet.

Allerede i juli sidste år lød det fra Sorø Kommune, at der er tale om et klart regelbrud. Men på det tidspunkt havde forvaltningen ikke ressourcer til at tage affære, lød forklaringen.

Ifølge Sorø Kommune kommer påbuddet efter mislykkede forsøg på at tale sig frem til en løsning.

- Det er nemmere, hvis man kan have en dialog og snakke om det. Han har ikke fjernet pavillonerne, selvom vi har forsøgt at have en dialog om det. Vi startede med at spørge, hvornår han havde tænkt sig at fjerne dem, og flere gange sagde han »i nærmeste fremtid«. Når vi ikke kunne lave en aftale gennem dialog, så var vi nødsaget til at sende et påbud, siger Hans Henning Jensen, der er landskabsforvalter i Sorø Kommune.

Hvis man spørger medejer Christian Bødker-Petersen, handler det dog ikke om en mislykket dialog.

- Nej, det kan jeg ikke se, siger han.

Til gengæld lover han, at de 18 pavilloner vil blive fjernet.

- Jeg har fået et påbud, og jeg skal nok sørge for, at de er væk inden 1. marts. Ellers bliver jeg politianmeldt, og det vil jeg da ikke, siger Christian Bødker-Petersen.

I juli sidste år sagde han, at pavillonerne formentlig ville blive flyttet »inden for nogle måneder«.

Her et halvt år senere står de der altså stadig og har medført et påbud fra Sorø Kommune.

Danmarks Naturfredningsforening kritiserede offentligt sagen i juli sidste år efter at have været i løbende kontakt med Sorø Kommune om situationen.

Den kommunale forvaltning erkendte, at det var et brud på reglerne.

I et debatindlæg i december sidste år kritiserede en beboer på Parnasvej, at Sorø Kommune ikke gjorde nok for at få fjernet pavillonerne fra grusgraven.

Med et debatindlæg få dage efter svarede Peter Dorff Hansen, der er mellemleder i Sorø Kommune, at reglerne naturligvis skulle overholdes, og at man var klar til at give et påbud, hvis pavillonerne ikke blev fjernet inden for nærmeste fremtid.

Den 7. januar i år varslede Sorø Kommune, at der var et påbud på vej til Tulstrup Sten & Grus ApS, og den 29. januar blev påbuddet givet.