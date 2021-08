Se billedserie Påbuddet på Mølleparken/Blomstergården i Dianalund er blevet ophævet. Foto: Charlotte Koefoed

Påbud ophævet: Plejecenter har ændret flere ting

Sorø - 11. august 2021 kl. 19:07 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

Efter måneder med et påbud for sjusk i den sundhedsfaglige dokumentation på plejecentret Mølleparken/Blomstergården i Dianalund har Styrelsen for Patientsikkerhed nu ophævet påbuddet. Det er resultatet af et nyt tilsynsbesøg, hvor styrelsen kunne konstatere, at der er kommet styr på tingene på plejecentret.

I marts 2020 og igen den 28. april i år udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed påbud til plejecentret, fordi flere tilsynsbesøg havde afsløret »større problemer af betydning for patientsikkerheden«.

Problemer med notater Konkret handlede det om, at de sygeplejefaglige vurderinger ikke var godt nok beskrevet. Der var i flere sager heller ikke fulgt op på, om en givet behandling havde en effekt, ligesom der i flere tilfælde var problemer med opfølgnings- og observations-notater.

Et sted manglede den aktuelle kostplan for en nyrepatient. Kostplanen forelå i papirform, og der var ikke henvisning i hovedjournalen, hvor planen var opbevaret, mens der i en anden sag ikke var fulgt op med vejning af en undervægtig, dement patient.

Alle journaler gennemgået Plejecentrets personale har været igennem en omfattende proces for at få rettet op på den sundhedsfaglige dokumentation.

Mia Worm Hansen er udviklingssygeplejerske i Sorø Kommune. Hun har været tovholder på processen og arbejdet hen mod at få ophævet påbuddet.

Blandt andet er alle borgeres journaler gennemgået og der har været samtaler med plejecentrets borgere. Opgaven med den sundhedsfaglige dokumentation er blevet delt ud på flere ansatte og medarbejdergruppernes rolle i arbejdet er blevet omdefineret.

Hvor opgaven førhen primært lå hos sygeplejerskerne, har social- og sundhedsassistenterne nu fået mere ansvar.

En ny målrettethed - Processen er lykkedes på grund af det målrettede fokus, vi har haft. Det er ikke rart at få et påbud, men det giver samtidig en målrettethed. Vi har arbejdet med det på en anden måde, end vi ellers har gjort før. Medarbejderne har været med inde over, og vi har omdefineret nogle roller. Det er ikke noget, vi normalt gør på en almindelig mandag, så der skulle et incitament til at tænke anderledes, fortæller Mia Worm Hansen.

Hun roser også personalets engagement i processen.

- De har knoklet, taget mere ansvar på sig og fortjener at få ros, siger Mia Worm Hansen.

Tager læring med videre Påbuddet har også ført til overvejelser på et mere overordnet plan. Det fortæller Annette Homilius, der er social- og sundhedschef i Sorø Kommune.

- Jeg regner med, at tingene er, som de skal være. Men når vi får sådan et påbud, ser vi på, om det giver anledning til andre ting. Vi har været igennem en proces, og afdelingen vil arbejde videre med, hvad vi kan lære af den og bruge på andre områder. Det her påbud handler om sundhedsfaglig dokumentation, og hvis der skal sættes ind over for det andre steder, så gør vi det. Der er altid noget læring, og det skal vi helt klart følge op på, siger hun.

- Godt det blev opdaget Hun synes, at det trods alt har været en god proces.

- Det er et større apparat, der bliver sat i værk, når man får et påbud, særligt når det handler om den sundhedsfaglige dokumentation. Styrelsen har rost vores indsats og synes, at vi er nået rigtig langt på den korte tid, vi har arbejdet med det. Det er vi mega glade for. Det er en træls proces, men det er godt, det bliver opdaget, når der skal rettes op på noget. Og så er det super godt, når vi også er i stand til at rette op på det, så vi gør tingene rigtigt, siger Annette Homilius.

