På tur gennem det særligt danske

Afstemningen om det sønderjyske og nordslesvigske tilhørsforhold kom i kølvandet på tankerne om nationalstaten med lighedstegn mellem folket, sproget, kulturen og staten . Ea Stevns Matzon skulle have åbnet udstillingen 28. marts, men det satte corona-krisen en stopper for.

Sorø Museum markerer 100 året for genforeningen med en særudstilling.

Hvad er det særligt danske? Hygge? Wienerbrød? Dannebrog? Eller noget helt fjerde? Det sætter Sorø Museum fokus på fra på søndag og frem til 2. august. Her er museet nemlig vært for en særudstilling om 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark - og ikke mindst, når man oplever 56 år under fremmed styre, bliver det særligt danske vigtigt.

Men titlen »Det særligt danske?« efterfølges af et spørgsmålstegn, fordi det emnet er bearbejdet ud fra, om det særligt danske adskiller sig ved andre særtegn, om det er ens for alle danskere, og om der er behov for at tale om det særligt danske.

Bredt perspektiv Egentlig var man fra Museum Vestsjællands side skeptisk overfor at stå for sådan en genforenings-udstilling, fordi oplægget mest af alt gik på at vise broderier, kniplinger og andet håndarbejde. Men Ea Stevns Matzon, der er projektleder på udstillingen, fik drejet projektet over i et bredere perspektiv, og da emnet bedre byggeskik, som også knytter sig til museums-afdelingen i Holbæk, kom med, var vejen banet.

Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af genforeningsjubilæet har støtte udstilling med en halv million kroner. Her var betingelsen, at det pengene ikke måtte bruges til løn, men udelukkende til den fysiske udstilling samt det medfølgende hæfte med uddybende tekst.

Men hvad er det så, man kan opleve på Sorø Museum? Det er en letforståelig tur gennem sønderjydernes historie med vægten lagt på årene fra 1864 til 1920.

Et af de særpræg, der trække tråde helt op til nutidens corona-krise, er alsangen. Sønderjyderne sang. En del af sangene mente de tyske myndigheder havde et indhold, der ikke var passende, så de blev forbudt og slettet i sangbøgerne.

- Men sønderjyderne reagerede ved at skrive titlen ind i bøgerne alligevel med en i øvrigt blank side. Sangene kunne de udenad, så de blev sunget alligevel, fortæller Ea Stevns Matzon.

- En anden demonstration kunne man opleve ved dilettantforestillinger. Tyskerne forbød sange, der havde et dansksindet indhold. I forestillingerne indlagde man typisk sådan en sang. Når man i forestillingen kom der til, stoppede skuespillerne op, folk rejste sig, og så »sang« de sangen i tankerne. Efter tre minutters stilhed satte folk sig ned igen. Tyskerne vidste ikke, hvad der var hændt, men det var ingen af de dansksindede i tvivl om.

Kaffebord Også det kendte sønderjyske kaffebord med mindst 21 kager og brød så dagens lys. Tyskerne tog spiritusbevillingen fra de danske værtshuse. Det førte i stedet til kaffebordet med syv bløde, syv fløde og syv sprøde - i alt 21 indsalg.

Det blev forbudt at tale dansk og at flage med Dannebrog. I stedet begyndte sønderjyderne eksempelvis at producere rødt og hvidt sengetøj, som naturligvis skulle luftes tit. Også guirlander af dannebrogs-papirflag kom til juletræet. De kunne hurtigt rives af træet igen og puttes i kakkelovnen, hvis de tyske myndigheder kom på besøg.

Ikke mindst i Ernst Mathias von Köllers »regeringstid« foregik der reel politisk forfølgelse. Dansksindede ledere blev udvist af landet, og von Köller indførte solidarisk hæftelse, så en dansksindets »forbrydelse« fik konsekvenser for helheden.

Danske foreninger blev i øvrigt stemplet som politiske og herefter tvangsopløst.

Børn blev fjernet I Danmark var højskole-traditionen blevet udbredt. Rødding Højskole blev oprettet i 1845-46 blandt andet med det formål at uddanne de unge i landområderne til at kunne tage del i den demokratiske proces og de politiske diskussioner - men Rødding lå på den tyske side efter 1864, så højskolen blev lukket og gjort til en pigeskole. Lærere fra Rødding drog til gengæld op på den danske side af grænsen og åbnede i 1865 Askov Højskole. Rødding Højskole blev åbnet igen efter genforeningen i 1920.

Men hvis en dansk familie på den tyske side af grænsen sendte et barn på højskole eller i dansk skole, blev far og mor kendt uegnede som forældre og mistede forældremyndigheden over familiens øvrige børn.

Sønderjyderne tog til gengæld se små sejre. De forsøgte eksempelvis at udvikle en særlig dansk byggeskik, og glæden over, at murstenene var røde og fugerne hvide, var stor. Den nød havde tyskerne svært ved at knække.

Tiden udviklede naturligvis sønderjyske foreninger med forskellige former for støtte og hjælp tilsønderjyderne. I dag er aktiviteterne samlet i Grænseforeningen, og Grænseforeningen i Sorø har også været med i arbejdet med udstillingen, der officielt åbner på søndag og kan ses i Sorø frem til 2. august. Det er en vandreudstilling, der efterfølgende skal til Museet på Sønderskov, Greve Museum og Midtjyllands Museum i Herning.