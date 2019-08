Se billedserie Vel hjemme på matriklen i Stenlille, er Hans Andersen ikke umiddelbart i gang med at planlægge endnu en længere motorcykeltur. Lige nu nyder han at køre rundt i det danske land. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

På to hjul fra Sydafrika til Danmark

Sorø - 17. august 2019

Hans Andersen fra Stenlille har kørt fra Durban i Sydafrika og hjem til Stenlille. En imponerende tur på 16.000 kilometer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er måske nok de færreste, der efter 2,5 måned og 16.000 kilometer på en motorcykel, stadig har lyst til at sætte sig bag »kværnen« og opleve nyt i ind- og udland. Men 65-årige Hans Andersen fra Stenlille er ikke som de fleste. Han søger stadig udfordringer.

Hans Andersen vendte i slutningen af juni hjem efter en 2½-måneds »once-in-a-lifetime-oplevelse« på motorcykel sammen med fire andre midaldrende gutter, hvor turen gik gennem Sydafrika, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenya, Etiopien, Sudan, Ægypten, Grækenland og derefter mod nord til Danmark. En tur på 16.000 imponerende kilometer ad mere eller mindre tvivlsomme veje.

Det er ikke første gang, at Hans Andersen har trillet en længere tur på sin motorcykel. Han har været tre gange i Sydafrika, ligesom han har rundet Nordkap. På knap 3½ sæson har den sorte Kawasaki kørt intet mindre end 109.000 kilometer - heraf altså 16.000 på den seneste langtur.

- Det er lidt skægt, for det allerførste problem på turen var i det hele taget at overbevise de danske myndigheder om årsagen til, at vi udelukkende skulle bruge en enkeltbillet til Sydafrika. Motorcyklerne var blevet skibet af sted godt tre måneder forinden, og de ville sgu ikke rigtig tro på, at vi havde i sinde at køre fra Durban og hjem til Danmark, siger Hans Andersen grinende.

Selvom det kan være svært at sammenfatte 16.000 kilometer med ord, så er det venskabet med de øvrige turdeltagere, naturen og de forskellige befolkningsmøder undervejs, som har givet de allerstørste aftryk.

- Vi har haft fantastiske naturoplevelser på hele ruten, ligesom vi har mødt en masse hjælpsomme mennesker undervejs. Nogle af de største oplevelser har været saltsletterne Makgadikgadi Pan, Ngorongoro Krateret, Malawi-søen og naturligvis Victoria-vandfaldet, siger Hans Andersen, mens han bladrer gennem et hav af billeder på sin telefon.

Den tre år gamle Kawasaki Versys står på gårdspladsen, og selvom den er blevet vasket grundigt tre gange, dukker der stadig rødbrunt jordstøv op i dets kringelkroge.

- Det er lidt sjovt, for uanset hvor øde egne, vi kørte igennem, så dukkede der folk op som trold af en æske, når vi holdt pause. For mange af indbyggerne var det tilsyneladende et særsyn at se fem store motorcykler på samme tid, siger Hans Andersen med et smil. Han fortsætter:

- Vi var også på besøg hos nogle enormt gæstfrie stammefolk, og ved én speciel stamme i Etiopien fortalte de, at de havde swingeraften to gange om ugen, for ligesom at sætte lidt fut i »kludene«, når der nu ikke skete så meget andet i omegnen, siger han grinende.

På trods af en - til tider - elendig og langt fra vedligeholdt infrastruktur, var de fem motorcyklister forskånet for uheld og større reparationer.

- Nu er vi allesammen vant til at køre på motorcykel, så de fleste småreparationer såsom et ødelagt bundkar kunne vi udføre på stedet. Det eneste tidspunkt, vi blev nødt til at opsøge et værksted var i Nairobi, hvor én af de andre fik lavet sin forgaffel, siger han.

Selvom turen var spækket med gode og smukke oplevelser, så er der én voldsom episode, som de fem motorcyklister gerne ville have været foruden.

- Da vi ankom til Sudans hovedstad, Khartoum, den 3. juni, lod vi for en gangs skyld motorcyklerne stå på åben gade. Pludselig kunne vi høre masser af skud, og det viste sig, at militæret havde erobret magten. Vi fik meldinger om 130 dræbte, siger Hans Andersen alvorligt og fortsætter:

- Der var afbrændinger flere steder i byen, ligesom der blev skudt rundt om hotellet. Vi havde fået ordre på at blive inden døre, så da vi næste morgen bevægede os ud til vores motorcykler, var vi spændte på, om de havde »overlevet« nattens hændelse. Underligt nok stod de lige så fint, som da vi havde parkeret dem uden hverken nye ridser eller skudhuller, forklarer han og beskriver malende, hvordan der var opsat barrierer for hver 50-70 meter hele vejen ud af byen.

Og netop Sudan står mejslet i Hans Andersens erindring, for selvom det krævede en del tålmodighed at skulle gennem de bureaukratiske grænseposter fra land til land, så tog det mere end almindelig lang tid at komme fra Sudan og ind i Egypten.

- Det tog ni timer at stemple ud af Sudan og komme ind i Egypten, hvor vi skulle køre med egyptiske nummerplader. Vi blev desuden ledsaget af en ladvogn med skarpladte maskinpistoler på taget. Den egyptiske regering ville under ingen omstændigheder sætte vores liv og helbred på spil, siger han.

Siden hjemkomsten den 30. juni har Hans Andersen kørt Fyn rundt og været et par gange i Jylland. Lysten til at køre motorcykel er ikke blevet mindre efter de mange tusinde kilometer i sadlen.

- Jeg har ikke nogle vilde planer lige nu, når det drejer sig om endnu en længerevarende tur. Jeg forsøger bare at fordøje de seneste mange oplevelser, og så må vi se, hvad der sker fremadrettet, siger han kryptisk.

Hvis man vil vide mere om turen, så har de fem eventyrere oprettet en gruppe på Facebook med navnet: »Afrika Adventures 2019«.