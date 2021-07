På opdagelse i den abstrakte kunst

- Her på Sorø Kunstmuseum har vi over 2.000 forskellige kunstværker, og det helt specielle er, at man kun har ét af hver. Der kan ikke blive lavet et nyt, for mange af kunstnerne har været døde i mange år. Det ældste kunstværk er faktisk over 300 år gammelt, lød det fra Mathilde Helnæs som i samme ombæring pointerede vigtigheden af, at man derfor ikke rører ved kunstværkerne - men blot betragter dem.