På nat-tur med uv-lygte

Det er der mulighed for at prøve af fredag den 7. og lørdag den 8. maj, hvor du på Kongskilde Naturcenter kan låne en rygsæk med kort, opgaver og uv-lygte på. Med rygsækken er du klar til at tage af sted ud i naturen på egen hånd, når mørket falder på.