På museum med feriebørn

Onsdag den 14. oktober klokken 13 til 15 vejleder Susanne Petri fra Den klassiske Broderiskole i, hvordan man selv kan sy et lille Dannebrogsflag. Broderiworkshoppen er mest velegnet til børn over 10 år - sammen med en voksen. Her er deltagerprisen 80 kroner for voksne og 50 kroner for et barn, inklusiv entre til museet. Også her er det nødvendigt at tilmelde sig i forvejen.