På knallert med hash og foldekniv

Den 16-årige viste sig at have 43,1 gram hash på sig sammen med en enhåndsbetjent foldekniv med et blad på otte cm.

Han blev herefter sigtet for overtrædelse af knivloven, af lov om euforiserende stoffer og for at have overtrådt registreringsbekendtgørelsen.